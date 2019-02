Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

Gattuso non cambia e risponde con il 4-3-3 in cui Bakayoko parte ancora dal primo minuto nonostante il ritorno di Biglia fra i convocati. Confermatissimo Piatek al centro dell'attacco, già a quota 4 gol in 4 partite fra Coppa Italia e Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

Vincendo la squadra di Gasperini sorpasserebbe i rossoneri e balzerebbe al quarto posto in Serie A . Per farlo il tecnico si affida al suo ormai classico 3-4-1-2 con Djimsiti, Toloi e Palomino e Gomez dietro a Ilicic e allo scatenato Zapata.

All'Atleti Azzurri d'Italia si gioca un vero e proprio scontro diretto per la Champions League: in campo tutti i titolarissimi, nei rossoneri si rivede Biglia in panchina.

