Sarebbe la moglie e agente del centravanti argentino la causa del gran rifiuto delle merengues, che non vogliono avere i problemi dei nerazzurri.

49 minuti fa di Simone Cola

26 anni il prossimo 19 febbraio, 122 gol in 210 partite con l'Inter nel corso di 5 stagioni e mezzo, Mauro Icardi avrebbe in teoria tutte le caratteristiche necessarie per essere un grande obiettivo di calciomercato per il Real Madrid, club campione d'Europa e del mondo in carica sempre alla ricerca di nuove stelle per il suo attacco e chiamato a sostituire nel prossimo futuro il centravanti Karim Benzema ormai 31enne.

Dopo essere stato a lungo candidato a vestire la maglia delle merengues, il giocatore fu davvero a un passo dal Real Madrid nel calciomercato invernale del 2018, con l'acquisto che sfumò quando era ormai prossimo alla conclusione per volere di Florentino Perez. Il presidente del club spagnolo non era convinto dell'atteggiamento di Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino, e quanto avvenuto nel corso delle ultime settimane tra la donna e l'Inter non ha fatto che confermare la fondatezza dei suoi dubbi.

La situazione di alta tensione tra Icardi e il club nerazzurro è nota: dopo le ultime uscite della donna, che aveva pubblicamente criticato squadra e società, la dirigenza ha deciso di togliere all'argentino la fascia di capitano. La conseguenza è stata il rifiuto di quest'ultimo a prendere parte alla trasferta di Europa League a Vienna e un acceso confronto con Spalletti che ha cambiato radicalmente la situazione: il rinnovo al momento appare impensabile, la cessione nel prossimo calciomercato estivo una soluzione invece quasi scontata.

Dove potrebbe andare Mauro Icardi, al momento, è una delle discussioni più interessanti in chiave di calciomercato. Tuttavia Marca sembra escludere quella che per molti era la destinazione più probabile, il Real Madrid: le recenti uscite di Wanda Nara, volte a favorire la causa del marito e che invece hanno avuto l'effetto di destabilizzare l'ambiente nerazzurro, avrebbero confermato le impressioni di Florentino Perez sulla donna e la volontà da parte delle merengues di non averci niente a che fare.

Perez è infatti convinto che nessun giocatore sia più importante del club - atteggiamento confermato a suo tempo anche con la cessione alla Juventus di Cristiano Ronaldo - e non intende rivivere al Real Madrid situazioni che nei dintorni di Appiano Gentile si sono ripetute negli ultimi mesi con una tale frequenza da diventare quasi un'abitudine, almeno fino a quando la dirigenza nerazzurra non ha dato un forte segnale di rottura.

Con Karim Benzema al massimo della forma (19 gol e 7 assist per il francese in 38 partite) il Real Madrid volgerà altrove le proprie attenzioni in occasione del prossimo calciomercato, lasciando strada libera agli altri club interessati all'argentino, che indubbiamente però oltre alla cospicua dote di gol che si porta dietro avrà sempre al suo fianco la moglie e agente, personaggio decisamente scomodo per molti. Un rischio che in Spagna, a quanto pare, non sono disposti a correre.