MotoGP, le 5 vittorie leggendarie di Valentino Rossi

Il pilota pesarese festeggia il suo 40° compleanno. Ecco le 5 vittorie più entusiasmanti che lo hanno reso una leggenda delle due ruote.

35 minuti fa di Luigi Ciamburro

Nove titoli mondiali, 332 GP in 23 stagioni, 115 vittorie, 232 podi. A questo si aggiunga il 40, il numero degli anni di Valentino Rossi, un numero che ha già odore di record. Sono pochi i piloti che hanno corso in classe regina fino a questa età e a certi livelli. D'altronde il Dottore è ancora alla ricerca del titolo mondiale e, pur fra alti e bassi dovuti alle difficoltà tecniche della Yamaha, è in costante lotta per il podio, alla ricerca di quel decimo trionfo sfumato per pochi punti nel 2015 a Valencia. All'indomani dei fatti di Sepang fu penalizzato con la partenza dall'ultimo posto nell'ultima e decisiva gara, con Jorge Lorenzo che ebbe vita facile nel strappargli lo scettro iridato della MotoGP.

Per due volte ha perso il titolo all'ultimo Gran Premio, l'altro risale al 2006, sempre al Ricardo Tormo di Valencia, banco dei giudici delle stagioni più tirate. Era il 29 ottobre 2006 quando Valentino Rossi, partito dalla pole, fu autore di una delle sue peggiori partenze in carriera. Nel tentativo di riconquistare posizioni scivolò sull'asfalto e chiuse al 13° posto, con Nicky Hayden sul gradino più basso del podio e campione del mondo. Due weekend che probabilmente Valentino Rossi lascerà chiusi nel cassetto e rispolvererà nei momenti di maggior nostalgia una volta in pensione.

Ma quel momento sembra ancora lontano. Uno dei regali più belli se l'è fatto da solo per festeggiare il 40° compleanno, ma arriverà in primavera: una pista ovale da 450 metri al Ranch, in brecciolino, da percorrere senza freni, dove potrà migliorare il controllo dell'anteriore, punto debole della passata stagione. D'altronde deve fare i conti con piloti ben più giovani e agguerriti: Marc Marquez e Jorge Lorenzo, super favoriti dai bookmaker, il compagno di squadra Vinales, partito alla grande nei test, Alex Rins con la Suzuki, il coriaceo Dovizioso con una Ducati sempre più in forma, fino ai due giovani allievi Bagnaia e Morbidelli, due sicurezze per il motociclismo italiano futuro. Ma tutti sanno che se la YZR-M1 di quest'anno sarà in grado di tenere il passo di Honda e Ducati, il pesarese ha tutte le carte in regola per puntare al top. E questa è la speranza di milioni di tifosi.

MotoGP, le 5 vittorie leggendarie di Valentino Rossi

Valentino Rossi è il pilota più amato della MotoGP. Non perché sia ancora il più veloce, ma perché ha saputo divertire, regalare emozioni, fare appassionare milioni di fan a questo sport. Hanno calcolato che nel corso della sua carriera abbia spinto sul gas per un totale di circa un milione di chilometri, più di 20 volte il giro del mondo. Numeri da brividi che fanno da cornice ad alcune epiche gare che resteranno sempre impresse nella storia delle due ruote.

Gran Premio del Giappone 2001

Gara d'esordio stagionale, ultimo campionato della vecchia classe 500 prima dell'inaugurazione della MotoGP. A Suzuka inizia la storica rivalità con Max Biaggi che durerà per almeno un quinquennio. Valentino Rossi in sella alla Honda sembra in ottima forma, anche se dalla pole position parte Loris Capirossi. Il Corsaro è infastidito dai continui attacchi del pesarese, allarga il gomito e lo butta fuoripista. L'allora 22enne Valentino si rialza, ritorna in pista e risponde per le rime. Gli fa sentire il fiato sul collo, nelle ultime battute lo sorpassa e gli mostra il dito medio, proprio quando Biaggi era piegato in curva. Di lì a poco, in Catalunya, sarebbe anche scoppiata una rissa... Era l'inizio dell'epoca d'oro di Rossi, vincitore di cinque mondiali consecutivi dal 2001 al 2005.

Gran Premio del Sudafrica 2004

Il 18 aprile di quindici anni fa Valentino Rossi esordiva in sella alla Yamaha dopo quattro campionati (e tre titoli iridati) con la Honda. A Welkom corre la sua impresa più memorabile, disegna il suo più grande capolavoro in carriera. La M1 era a digiuno di allori dal 1992, la sfida del Dottore era riportare la scuderia di Iwata sul tetto del mondo, compiendo uno sgarro alla casa di Tokyo con cui aveva chiuso in buoni rapporti. Parte in pole position davanti alle Honda di Gibernau e Biaggi, ma la bagarre è tra lui e il Corsaro. Il pesarese fatica a controllare la moto, soprattutto in rettilineo, e a quattro giri dalla bandiera a scacchi viene superato da Biaggi, ma lo risorpassa a due giri dalla fine. Spalla a spalla fino alla fine, Vale trionfa, scende dalla moto, le si inginocchia vicino e si commuove. Non una pagina di storia, ma un capitolo di epica.

Gran Premio di Jerez 2005

La rivalità tra il Dottore e Gibernau era scoppiata già nella stagione precedente, con lo spagnolo arrivato secondo alle spalle del romagnolo. Il weekend di Jerez apre la stagione 2015 e i due piloti offrono un autentico show fino al traguardo, tra incroci e sorpassi da urlo. In palio c'è una vittoria che serve a dare fiducia e ad iniziare il Mondiale in testa. Nell'ultimo giro Rossi compie un errore, il catalano guadagna qualche decimo, ma il pilota Yamaha compie mezzo giro da urlo e affianca Gibernau fino all'ultima staccata. Alla curva 13 Sete prova a chiudergli la traiettoria, Valentino colpisce all'interno e lo costringe ad uscire fuori per non cadere. L'impatto è violento, soprattutto dal punto di vista psicologico. Il #46 taglia il traguardo in solitaria, da allora inizierà la fase calante di Gibernau.

Gran Premio di Laguna Seca 2008

Casey Stoner è il campione in carica, Valentino Rossi dopo un inizio di stagione non troppo brillante riesce a sistemare la sua moto e a rimettersi in corsa per il Mondiale. L'undicesima tappa si svolge negli Stati Uniti e sin dalle qualifiche si capisce che sarà ancora un testa a testa tra i due fuoriclasse. L'australiano parte dalla pole, il pesarese è in prima fila alle sue spalle. Inizia il valzer dei sorpassi e al 26° giro il Dottore cerca di infilare l'avversario, al Cavatappi trova l'imbucata all'interno e finisce oltre il cordolo. Vale resta in piedi e rientra davanti alla Ducati. A pochi giri dal traguardo Casey cade e lascia via libera al campione di Tavullia che s'invola verso l'ottavo titolo in carriera.

Gran Premio di Catalunya 2009

Storica doppietta Yamaha con Valentino e Jorge Lorenzo che si giocano la vittoria fino all'ultimo metro. I due compagni di team viaggiano praticamente sullo stesso passo, danno vita ad una lunga serie di sorpassi e controsorpassi, con il maiorchino in testa all'ultimo giro, bravo nel chiudere ogni traiettoria al Dottore. Ma all'ultima curva Rossi trova uno spiraglio invisibile ai comuni mortali, scala addirittura in seconda marcia e compie uno dei sorpassi più belli della storia del Motomondiale. Ad anni di stanza il pesarese ha ammesso che quella fu una delle più belle gare della sua carriera.