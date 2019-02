Per quanto riguarda pantaloncini e calzettoni invece non ci saranno cambiamenti di pattern o cromatici: entrambi rimarranno totalmente bianchi completati da alcuni cenni rossi e neri, oltre ovviamente ai numeri dei giocatori.

Dal portale, ormai punto di riferimento in rete per tutti quanti gli appassionati di divise sportive, arrivano le prime immagini del kit casalingo del Milan che probabilmente avrà qualche piccola ma evidente differenza rispetto a quello utilizzato per la stagione in corso.

Da Romagnoli a Piatek, da Paquetà a Calabria, passando per Kessié e Donnarumma, la squadra del Diavolo ha in casa tanti calciatori che potranno rimanere a San Siro ancora a lungo indossando la maglia rossonera.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK