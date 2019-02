Il fine settimana più spettacolare del basket americano si aprirà fra venerdì 15 e sabato 16 febbraio con la Rising Star Challenge e si chiuderà fra domenica 17 e lunedì 18.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

La prima parte della regular season dell'NBA sta per chiudersi e questo vuol dire che ci si sta avvicinando sempre di più al classico appuntamento che segna la metà della stagione del campionato di basket più spettacolare del mondo: l'NBA All Star Game 2019.

Il weekend interamente dedicato allo show in cui si mettono in mostra le più grandi stelle della lega di quest'anno si svolgerà interamente allo Spectrum Centre di Charlotte, in North Carolina, arena che ospiterà le manifestazioni che si terranno nel corso dei 3 giorni.

L'All Star Weekend si aprirà come è ormai tradizione il venerdì (cioè il 15 febbraio) con la Rising Star Challenge, continuerà il sabato con tutte le classiche attrazioni dell'All Star Saturday (come ad esempio la gara del tiro da 3 punti e lo Slam Dunk Contest) per poi chiudersi nella notte fra domenica 17 e lunedì 18 con il vero e proprio NBA All Star Game 2019.

Getty Images

NBA All Star Game 2019, le date dell'All Star Weekend

Il primo appuntamento del weekend è in programma nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 febbraio ed è quello della Celebrity Challenge seguito dalla Rising Star Challenge, partita in cui si sfidano 2 team composti dai rookie e sophomore più talentuosi dell'intera lega divisi nel team USA e in quello del resto del mondo.

Team USA

Jarrett Allen (Brooklyn Nets)

Marvin Bagley III (Sacramento Kings)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Lonzo Ball (Los Angeles Lakers)

John Collins (Atlanta Hawks)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

Team Resto del Mondo

OG Anunoby (Toronto Raptors)

Josh Okogie (Minnesota Timberwolves)

Deandre Ayton (Phoenix Suns)

Lauri Markkanen (Chicago Bulls)

Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Rodions Kurucs (Brooklyn Nets)

Cedi Osman (Cleveland Cavaliers)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers)

Il secondo appuntamento è l'All Star Saturday, pieno zeppo di eventi spettacolari: si parte con la Skills Challenge per poi continuare con la gara del tiro da 3 punti che vede sfidarsi i migliori tiratori di tutta l'NBA fino alla classica gara delle schiacciate, lo Slam Dunk contest.

In ultimo arriva il piatto forte del fine settimana, l'NBA All Star Game 2019 in cui le squadre che rappresentano la Eastern e la Western Conference si sfidano con due roster costruiti grazie ai voti dei fan, dei giocatori e degli allenatori. Ecco i roster completi con gli starter in grassetto, che saranno poi completati con un draft in programma il 7 febbraio.

Eastern Conference

Giannis Antetokounmpo (capitano)

(capitano) Kyrie Irving

Kawhi Leonard

Joel Embiid

Kemba Walker

Ben Simmons

Bradley Beal

Khris Middleton

Nikola Vucevic

Blake Griffin

Kyle Lowry

D'Angelo Russel

Western Conference

LeBron James (capitano)

Kevin Durant

Paul George

Stephen Curry

James Harden

Nikola Jokic

Anthony Davis

LaMarcus Aldridge

Damian Lillard

Klay Thompson

Karl Anthony-Towns

Russell Westbrook

Ecco dunque il calendario completo (con orari italiani) dell'NBA All Star Weekend, che sarà visibile in diretta per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky sul canale Sky Sport NBA (206) e in streaming per chi utilizza SkyGo.