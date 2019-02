Il brasiliano dei rossoneri celebra la sua rete ricordando la recente tragedia accaduta nel settore giovanile del suo Flamengo.

10 feb 2019 di Marco Ercole

Nel Flamengo è cresciuto, è diventato un uomo prima ancora che un calciatore. Lucas Tolentino Coelho de Lima, per tutti semplicemente Paquetà, vestiva la maglia dello storico club brasiliano fino a poche settimane fa, quando il suo passaggio al Milan gli ha consentito di continuare a vestire la maglia rossonera, anche se dall'altra parte del mondo. Per questo era inevitabile che gli ultimi giorni per lui siano stati molto complicati.

La tragedia avvenuta in Brasile, nel settore giovanile del suo Flamengo, lo ha tenuto incollato al telefono per ricevere notizie, sperare in qualcosa di positivo. Purtroppo non è andata così, dal suo vecchio quartier generale sono stati confermati i numeri della disgrazia, dieci morti di giovani promesse del calcio.

Dieci ragazzi con un sogno, come quello che Paquetà sta vivendo attualmente nel Milan. Ecco perché nel momento del suo primo gol con la maglia rossonera, arrivato al 22' della partita di Serie A con il Cagliari, non c'è stato spazio per sorrisi. L'esultanza di Lucas è stata contenuta, commossa. Ha alzato lo sguardo verso il cielo e ha dedicato questo momento alle vittime del rogo scoppiato nel campo di allenamento "Ninho do Urubu".

Momento molto difficile, sono stati giorni intensi. È un sogno giocare con il Milan, ma lo è stato anche vivere dentro quella scuola calcio del Flamengo, in quel convitto. La morte di quei bambini è stata una tragedia, il mio pensiero è andato a loro.