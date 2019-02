Il fighter italo-macedone si racconta ai microfoni di Fox Sports.it, svelando cosa lo ha portato dentro l'ottagono e quando è arrivata la chiamata UFC.

52 minuti fa di Massimiliano Rincione

Una rivincita, una occasione per dimostrare che lavoro duro e sacrifici di una vita rappresentano la scelta giusta. Alen Amedovski, con il suo arrivo in UFC, è diventato il quarto fighter italiano a fare il suo ingresso nella promotion più importante al mondo nel settore delle MMA. Il sesto in totale, contando anche il lungo periodo di militanza di Alessio Sakara e la fugace apparizione di Ivan Serati.

C'era un amico che praticava boxe. Avevo 14 anni e pesavo sui 115 chili, ma mentre guardavo lui dicevo: "Cavolo, mi piacerebbe essere così un giorno".

Proprio Alessio Sakara è ormai diventato una vera e propria figura di riferimento per Alen, che si è trasferito all'American Top Team di Roma fondato proprio dal Legionario. Una scelta mirata, e che ha come obiettivo quello di crescere sempre di più: perché Amedovski è così, sempre umile e costantemente alla ricerca di qualcosa di nuovo da imparare, affamato di conoscenza in uno sport perennemente in evoluzione come le MMA.

Quando cominci uno sport simile, magari non sei ancora la persona che poi diventerai.

Un record di 8-0, quello di Alen, che la dice lunga sul suo percorso di crescita nelle MMA: gli ultimi due incontri al Bellator, chiusi con altrettanti KO pazzeschi in un totale trascorso in gabbia di un minuto e 51 secondi, hanno dato credito internazionale ad un atleta che la scena italiana degli sport da combattimento aveva imparato a conoscere già un paio d'anni fa. Adesso però Alen Amedovski è pronto a raccogliere l'opportunità della vita, e a sfruttarla al meglio alla soglia dei 30 anni. Per questo noi di Fox Sports.it abbiamo deciso di intervistare Alen, raggiungendolo all'ATT e chiedendogli cosa questo sport e questa chance significhino per lui.

Alen Amedovski official Facebook MMA, Alen Amedovski è il quarto italiano in UFC: "Non ho ancora fatto nulla"

MMA, Alen Amedovski a Fox Sports.it: "UFC? Il mio manager mi scrisse a dicembre"

Alen Amedovski che dunque continua ad allenarsi in vista del suo esordio in UFC, atteso per i prossimi mesi: il fighter italo-macedone debutterà all'interno della gabbia più famoso al mondo probabilmente già prima dell'estate, con l'hype dei fans che è già salito a livelli altissimi. Di seguito, il video dell'intervista ad Alen Amedovski targata Fox Sports.it.