Cardiff City, il gesto del patron per Emiliano Sala

Era diventato un calciatore del Cardiff City, Emiliano Sala. Poi il tragico incidente, che ha sconvolto il mondo del calcio. I messaggi di cordoglio e le iniziative per commemorare l'attaccante argentino si sono susseguite in queste ore. L'ultima riguarda proprio il patron del club di Premier League.

Il proprietario del Cardiff City, Vincent Tan, si è offerto di organizzare il trasferimento del corpo di Emiliano Sala, che sarà rimpatriato in Argentina. La salma è stata formalmente identificata nella giornata di giovedì, dopo le operazioni di recupero dal relitto del Piper Malibu sul quale stava viaggiando.

Il calciatore stava volando da Nantes a Cardiff a termine della trattativa di calciomercato: un affare da 15 milioni di sterline. Ed è proprio durante il viaggio che l'aereo è scomparso, mentre attraversava il Canale della Manica la sera del 21 gennaio. Anche il pilota del velivolo, David Ibbotson, era a bordo quando è sparito dal radar. Al momento però il suo corpo è ancora disperso.

Ci sono volute più di due settimane per ritrovare il corpo. Il 7 febbraio la polizia del Dorset ha identificato Emiliano Sala e Tan ha promesso di aiutare la famiglia del calciatore. Come? Assistendo l'Air Accident Investigation Branch nel loro tentativo di determinare la causa dell'incidente.

Non solo. Il patron del Cardiff si è offerto di organizzare il rimpatrio della salma, in modo tale che Sala possa riposare vicino alla sua famiglia, a Santa Fe de la Vera Cruz. Di seguito le parole del presidente:

Sono molto triste per l'incidente, spero che Emiliano possa riposare in pace - ha detto Tan a TalkSport - Questo bel giovane sarebbe stato molto felice a Cardiff, avrebbe trovato la sua nuova casa e molti amici. La società continuerà a collaborare con l'AAIB e gli investigatori per scoprire le cause dell'accaduto e per aiutare la famiglia di Emiliano. Ci siamo offerti di organizzare il trasporto del corpo in Argentina: anche se sarà lì, la sua anima sarà sempre nei nostri cuori. Per noi è una perdita enorme.