Il talento della Fiorentina parla del suo futuro: "È complicato ma ora penso solo ai viola. Il mio obiettivo è vincere la Coppa Italia".

un'ora fa di Daniele Minuti

Il 2019 si è aperto alla grande per Federico Chiesa che dall'inizio del nuovo anno ha iniziato a segnare a ripetizione, in particolare con la tripletta che ha permesso alla sua Fiorentina di travolgere la Roma e volare in semifinale di Coppa Italia. Su di lui però non si spengono le voci di calciomercato.

Chiesa è uno dei talenti italiani più cercati sul calciomercato e questo mette in una posizione difficile la società viola che da un lato vorrebbe tenerlo a lungo ma dall'altro sa che sarà difficile resistere alle tante offerte che arriveranno per lui.

Dal canto suo, il classe '97 è concentrato solo sul far bene con la Fiorentina senza voler pensare al futuro. In un'intervista a SportWeek, Chiesa ha parlato della possibilità di diventare una bandiera della squadra toscana come accaduto ad Antognoni.

Rispetto a lui non sono nessuno. Non so se diventerò una bandiera, penso che nel calcio di oggi sia difficile.

Il 21enne giocatore della Nazionale non si sbilancia sul suo futuro sul calciomercato e spiega di aver già vissuto momenti bellissimi con la maglia viola. E che il suo obiettivo in questa stagione è quello di alzare un trofeo.