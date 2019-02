Il fantasista spagnolo spiega il siparietto social con il Pipita.

5 ore fa

La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain è durata solo pochi mesi e ha portato pochissime soddisfazioni a entrambi. Nella sessione invernale di calciomercato l'attaccante argentino ha salutato tutti ed è volato alla corte di Maurizio Sarri, firmando per il Chelsea.

C'è chi però non si è dimenticato di lui, Suso, con cui il Pipita aveva un ottimo rapporto. Si è capito anche da un siparietto social andato in scena poco dopo il trasferimento di Higuain, con lo spagnolo che prendeva in giro l'ex compagno per un paio di pantaloncini particolarmente attillati.

Uno scherzo tra amici, tra due giocatori che hannno condiviso uno spogliatoio per mesi. Proprio su questo episodio è tornato Suso durante un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

Gli ho dato del grasso sui social? Non lo è mai stato, giuro. Ma in quella foto aveva un paio di pantaloncini stretti e ci ho scherzato su. Sono cominciati ad arrivarmi 500 messaggi, compreso il suo: "Guarda che questa storia sta uscendo ovunque". I pantaloncini restano belli, gli ho chiesto se me li inviava e ora li aspetto

Sulla sua decione di lasciare il Milan ha detto: