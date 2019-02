Insieme a Conte, Mourinho è quotidianamente avvicinato ad una panchina di un club europeo. E se invece aspettasse la Nations League per diventare selezionatore del Portogallo?

0 condivisioni

5 ore fa di Jvan Sica

Sono due gli allenatori che continuano ad infiammare il calciomercato. Il primo è Antonio Conte, negli ultimi mesi vicinissimo ad almeno tre squadre: il Bayern Monaco, dopo le prove opache con Niko Kovac, il Real Madrid, nel momento in cui era diventato necessario allontanare Lopetegui, e da poco l’Inter, dal momento in cui si è insediato Beppe Marotta come amministratore delegato della società e Spalletti ha visto perdere tutto il credito ricevuto fino alla fine del girone d’andata.

Più o meno alle stesse squadre è avvicinato anche l’altro grande tecnico in questo momento senza panchina. José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United il 18 dicembre 2018, dopo mesi e mesi di equivoci, litigi e mezze verità sugli scontri con Martial e Pogba. Dal 19 dicembre in poi, intorno all’allenatore portoghese si è scatenato un tifone di nomi e di squadre dove avrebbe già la panchina pronta per sedersi e allenare.

Ma se Conte ormai è vicino ad una scelta e sembra proprio la panchina interista quella che lo accoglierebbe più volentieri, insieme alle sue esose richieste di calciomercato, Mourinho non ha fatto capire nessuna sua intenzione o preferenza, lasciando aperte troppe porte al fine di destare confusione. Ma per un allenatore come lui, che ha vinto davvero tutto, di 56 anni, la soluzione migliore potrebbe essere la Nazionale del suo Paese, attesa da una manifestazione da non sbagliare.

Il futuro di José Mourinho potrebbe portarlo alla Nazionale portoghese

Tra il 5 e il 9 giugno 2019 ci sarà la Final Four di Nations League in Portogallo, a cui parteciperà la nazionale di casa insieme a Olanda, Inghilterra e Svizzera. In una situazione del genere, la squadra campione d’Europa in carica e padrona di casa, il Portogallo, è chiamata a non mancare la vittoria, per continuare a dominare in ambito continentale dopo il fantastico Europeo 2016 in Francia.

Happy 56th birthday to the one and only, Jose Mourinho. 🎉



Forever Special One! ❤️ pic.twitter.com/7YhheDQzH4 — Jose Mourinho (@MourinhoNews) January 26, 2019

Ma come tutte le cose nel calcio, può accadere che i pronostici non vengano rispettati e un’eventuale non vittoria della prima Nations League da parte del Portogallo metterebbe sul banco degli imputati in primo luogo Fernando Santos, allenatore-padre di tanti calciatori in rosa, ma che ha i suoi 65 anni e potrebbe lasciare anche in caso di vittoria della squadra lusitana.

Di allenatori portoghesi, insieme a Fernando Santos che ha dimostrato in Francia e non solo di conoscere i suoi calciatori e fargli tirare fuori il meglio, ce ne sono tanti, ma in caso di panchina vuota del Portogallo nel prossimo calciomercato i fari si accenderebbero tutti su Mourinho, arrivato ad un’età, ad un grado di esperienza e ad una consapevolezza tale che la panchina della Nazionale sarebbe il giusto traguardo.

Dalla sua Mourinho ha anche un’altra arma fondamentale, Jorge Mendes. Uno dei procuratori più influenti al mondo gestisce la carriera di Mourinho ma anche di alcuni degli uomini chiave del Portogallo attuale. Basta citare i nomi di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Ruben Neves, André Silva, Nelson Semedo, Goncalo Guedes, Renato Sanches, Jota, per capire che la Gestifute gestisce il presente e il futuro della Nazionale portoghese.

Con Mourinho che sceglie di allenare il Portogallo potrebbe restare Cristiano Ronaldo, per giocarsi i Mondiali 2022 e potenzialmente anche gli Europei 2024, quando avrà 39 anni, parecchi ma si immagina portati benissimo. E insieme a lui ci saranno i grandi di oggi, come Joao Cancelo e Bernardo Silva al massimo della loro carriera insieme ad una classe di calciatori per cui tutti hanno pronosticato un futuro brillante.

Golo a golo, recorde a recorde, de menino prodígio a melhor do mundo. 🌍 Tem sido um orgulho ver-te crescer, @Cristiano .🇵🇹 #TodosPortugal pic.twitter.com/iDPkCP8rSO — Portugal (@selecaoportugal) February 5, 2019

I calciatori della classe ’99, campioni Under 20 in carica, dopo aver battuto 4-3 l’Italia in finale, stanno crescendo in maniera esponenziale e un allenatore che potrà gestire da una parte un Cristiano Ronaldo ancora in forma, da integrare con i diversi Jota, Joao Felix, Florentino Luis, Trincao, potrebbe creare una squadra formidabile, che può puntare all’obiettivo più grande di tutti, i Mondiali in Qatar.

E anche se il futuro, con il prossimo calciomercato che incombe, è ancora da scrivere, Mourinho sulla panchina della propria nazionale sarebbe anche la chiusura di un cerchio quasi ventennale, iniziato a Lisbona in un Benfica in ricostruzione e che potrebbe chiudersi sempre a Lisbona, alla guida di un Portogallo stellare.