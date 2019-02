Il presidente della Federazione Calcio è ottimista sulla possibilità che il nostro paese ospiti l'edizione degli Europei del 2028: "Darebbe entusiasmo all'ambiente".

2 ore fa di Alberto Casella

Qualcosa si muove anche nel calcio italiano. L'edizione 2020 dei Campionati europei sarà inaugurata da un match che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, e questo è il primo passo, ma non è tutto: l'Italia, infatti pensa a Euro 2028.

L'edizione del 2024 è già prenotata e assegnata dal settembre scorso alla Germania, mentre il nostro paese punta su quella successiva. Ad affermarlo è stato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina nel corso di un'intervista in diretta a Sky Sport24.

Un progetto di candidatura che, va detto, non è nato da poco: messo in incubatrice già durante la gestione Tavecchio, era stato poi confermato anche da Michele Uva e pare non dispiacesse nemmeno a Giovanni Malagò: occorreva però eleggere un presidente di Federazione che lo portasse avanti.

Euro 2028 in Italia? Gravina: "È più di un'idea"

Che Euro 2028 in Italia sia più di un'idea traspare chiaramente dalle parole di Gravina:

Non è solo un pensiero ma un’idea fondata e inserita nel mio programma. Ho sempre sostenuto che ospitare gli Europei del 2028 possa dare un po’ di entusiasmo al calcio italiano. È un progetto sul quale lavorare insieme e uno stimolo per migliorare. Su questo siamo in sintonia con il Governo e con il Coni. Spero che anche l’Uefa possa assecondare questo desiderio così importante. Gli investimenti fatti nelle infrastrutture dimostrano che c’è un risveglio e una voglia di rilancio.

Gli Europei 2021 per gli Under 21

Intanto si avvicina un primo importante mini-test sulla via della candidatura italiana a Euro 2028. Il nostro paese, infatti, ospiterà nel 2021 gli Europei Under 21 negli stadi di Emilia Romagna, Friuli e San Marino. Improbabile che uno o più di quegli impianti possa essere utilizzabile anche per la massima rassegna continentale, ma chiaramente sarà vietato "steccare".

I parametri UEFA

Per poter ospitare Euro 2028, occorre rispettare i nuovi parametri UEFA, che richiedono la presenza sul territorio nazionale di almeno 10 stadi con i seguenti criteri: 3 da almeno 50mila posti - uno dei quali preferibilmente da almeno 60mila - 3 da 40mila e 4 da 30mila. Per questo occorre dar corso al più presto ai numerosi progetti presentati: dal nuovo stadio romano a quello bolognese, da quello di Firenze al restyling del Meazza e così via. L'Italia ha ospitato finora due edizioni degli Europei - 1968 e 1980 - oltre a due dei Mondiali, nel 1934 e nel 1990, ultima grande rassegna nel nostro paese.