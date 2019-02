La semifinale d'andata di Coppa del re di domani sera alle 21 è il primo incrocio fra le due squadre dopo il 5-1 blaugrana di ottobre che portò al licenziamento di Lopetegui.

48 minuti fa di Alberto Casella

Era stato un Barcellona-Real Madrid 5-1 umiliante e frustrante quello che i catalani aveva rifilato ai bianchi della Capitale nell'ultimo incrocio, quello del 28 ottobre al Camp Nou, valido per il decimo turno della Liga.

Ultimo anche per Lopetegui che, dopo essere stato strappato da Florentino alla Nazionale a pochi giorni dal Mondiale - un atto che visto a freddo, alla giusta distanza di tempo, sembra ancora più incredibile - è naufragato miseramente sull'onda di 4 sconfitte in 5 partite.

Mercoledì, dunque, c'è la prima occasione di rivincita per i Blancos, nella semifinale d'andata della Coppa del re: Barcellona-Real Madrid si gioca il 6 febbraio alle 21 al Camp Nou. Ma nel giro di nemmeno un mese sarà il Real a ospitare i Blaugrana al Bernabeu per ben due volte. La prima il 27 febbraio nel ritorno di Coppa e, subito dopo, il 2 marzo nell'infuocato Clasico di Liga.

Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni

La maggiore incognita dal match è quella che avvolge le sorti di Lionel Messi. Sabato era stato lui a raddrizzare al Camp Nou il match contro il Valencia grazie a una doppietta ed era pure rimasto in campo tutti i 90 minuti nonostante una lieve contrattura che non pare ancora del tutto guarita. Se Leo dovesse saltare il secondo Barcellona-Real Madrid consecutivo, per il suo posto Malcom pare favorito su Boateng. La certezza dal lato Real, invece, sembra essere l'ennesima panchina di Isco, salvo miracoli, mentre i ballottaggi riguardano Marcelo e Regulion, oltre a Bale e Lucas Vazquez.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Aleña, Busquets, Vidal (Arthur); Malcom (Boateng), Suarez, Coutinho.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (Reguilon); Modric, Casemiro, Kroos; Bale (Vazquez), Benzema, Vinicius.

1X2: le quote dei bookmakers

Il Clasico da sempre è una gara difficile da inquadrare dal punto di vista dei pronostici - gli ultimi cinque match, ad esempio, hanno visto prevalere ciscuna squadra per due volte, oltre a un pareggio - ma ovviamente i bookmakers non possono "esimersi" dal dare le quote. Quote che non si differenziano troppo a seconda delle diverse aziende: il segno 1 è dato fra 1,72 e 1,80, la X oscilla fra 3,60 e 4, mentre il 2 è in un range fra 3,80 e 4,25.

I precedenti

Lo scontro fra Barcellona e Real Madrid è sempre stato uno dei più incerti e appassionanti del mondo del calcio. Lo confermano i numeri dei precedenti che dimostrano un equilibrio straordinario. Fra tutte le competizioni, infatti, i Blaugrana hanno prevalso 93 volte contro le 95 dei Blancos. Combinazione, i catalani sono in vantaggio soltanto nel bilancio separato di Coppa del re e Coppa di Lega: 14-12 nel primo caso e 2-0 nel secondo.

Dove vedere il match

Barcellona-Real Madrid potrà essere seguito in diretta TV esclusiva su DAZN, attraverso una smart tv compatibile, oppure collegandosi all'app presente su Sky Q, PlayStation 4 e Xbox One. In streaming, invece, sempre su DAZN attraverso la vasta gamma di dispositivi compatibili con l'app, tra cui pc, smartphone e tablet.