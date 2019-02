Serie A, il Napoli di De Laurentiis guarda già all'anno prossimo

Il patron del club partenopeo proiettato alla stagione che verrà: "La Juventus forse si acquieterà. Ma negli ultimi 3 mesi può succedere di tutto".

La Juventus, tanto per cambiare, è in fuga nel campionato di Serie A. Nonostante il pareggio subito in extremis nella partita casalinga contro il Parma e la contemporanea vittoria del Napoli in casa contro la Sampdoria, restano ben 9 i punti di distacco in classifica tra prima e seconda. Una bella distanza, certo. Ma non impossibile da colmare, come il passato ha già insegnato.

Soprattutto a questo punto della stagione, le speranza per l'inseguitrice di turno di competere per vincere il campionato di Serie A deve per forza di cose restare alta. Ma le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del prossimo ritiro estivo del 2019 a Dimaro, sembrano lasciar presagire l'esatto contrario:

Noi dobbiamo prepararci al prossimo campionato che sarà molto vivace con un'Inter che si sta rinnovando, un Milan che si rinnoverà e con una Juventus che forse si acquieterà. Sarà un campionato più omogeneo.

Resosi conto di aver probabilmente smorzato un po' troppo l'entusiasmo dei suoi tifosi, il presidente del Napoli poi corregge il tiro:

Fermo restando che non è detta l'ultima parola, perché non è detto che possano accadere cose interessanti nei prossimi 2 o 3 mesi.

Sotto questo aspetto anche Ancelotti, presente al suo fianco in conferenza, è d'accordo:

120 giorni sono tanti, ai giocatori ho detto che se facciamo bene possiamo avere delle soddisfazioni alla fine. Tranne la Coppa Italia, purtroppo, tutto è ancora in ballo. Abbiamo reagito bene all'eliminazione, ora inizia l'Europa League e la squadra sta bene. Il 29 maggio finale di Europa League a Baku? Pensavi che non lo sapessi? (chiede al giornalista ridendo, ndr).

Tifosi allo stadio e la differenza con San Siro

De Laurentiis poi parla direttamente ai tifosi partenopei, rimproverandoli per la scarsa presenza al San Paolo:

Mi spiace per i tifosi la cui unica ambizione è vincere lo scudetto e non rappresentare in maniera entusiastica i colori della città. Non è possibile vedere che in una partita che all'andata avevamo perso 3-0, con dei prezzi bassissimi, c'erano solo 18mila persone. Così si è tifosi del Napoli? Sono molto meravigliato.

Poi il paragone con San Siro:

Quando San Siro in una gara di Serie A meno importante delle nostre incassa più di quanto noi si faccia in 3 partite, mi viene da pensare che la gente voglia fare le nozze coi fichi secchi. Io sono 3 anni che chiudo il bilancio in rosso, mentre la Filmauro chiude in utile. Il Napoli è una società con finalità lucrative, il calcio è un'industria, punto e a capo.

C'è spazio anche per accennare a discorsi di calciomercato. Quando gli viene domandato se ci siano novità riguardo la cessione in Cina di Hamsik, De Laurentiis risponde così:

Hamsik ha chiesto di partire in un momento in cui a centrocampo siamo più che consolidati. E Ancelotti ha dato il suo benestare. Adesso però tra cinesi e napoletani c'è una bella differenza. Se vogliono fare i napoletani, allora giochiamocela a tressette (ride, ndr). Come si dice: pagare moneta, vedere cammello. A Marek comunque ho lasciato le porte aperte. Se vorrà tornare, sarà sempre ben accetto.

Poi una chicca di calciomercato quando gli viene domandato se ci siano progetti con Maradona in vista: