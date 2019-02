L'argentino non sarà multato per aver lasciato la panchina in anticipo, ma avrà un richiamo dalla società. Una grana in più in vista degli ottavi di Champions League.

2 ore fa di Alberto Casella

È ufficiale: fra la Juventus e Paulo Dybala è sceso il gelo. E non solo per la battuta con la quale Allegri ha liquidato il caso dell'argentino, rientrato anzitempo negli spogliatoi a pochi minuti dalla fine del match contro il Parma - "Avrà avuto freddo" - ma per uno scontento di fondo che rischia di lasciare tracce profonde.

I fatti: sabato, nel match dello Stadium Paulo comincia in panchina, confinatovi dal rientro di Mandzukic che va a comporre il tridente con Douglas Costa a sostegno di Cristiano Ronaldo. Non è la prima volta, ma lui abbozza.

Dopo un tempo il brasiliano viene sostituito da Bernardeschi e passi, poi tocca a Khedira uscire, sostituito da Bentancur, e ci sta, ma quando all'86' si fa male anche l'ex viola e Max manda in campo Emre Can, Dybala ne ha abbastanza e si avvia sconsolato verso gli spogliatoi.

Marotta non c'è più, ma la Juventus è sempre quella: certi comportamenti poco professionali non possono essere tollerati. Questa volta non è prevista una multa, ma il richiamo ufficiale del club è quasi peggio, come una staffilata sul fianco. E fa male. Fa male perché giunge nel mezzo di una stagione poco "allegra" per la Joya, che sembra aver perso il feeling col gol e ha conosciuto sempre più spesso la panchina.

Quando sei abituato a vincere, perdere fa male. Rialziamoci e reagiamo assieme! pic.twitter.com/wqpDOcftjx — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) January 31, 2019

Abituato a essere al centro dell'attenzione, l'argentino ha forse dato per scontato ciò che scontato non è, soprattutto se in squadra c'è uno come Cristiano Ronaldo. Preso per essere l'X-Factor bianconero, il portoghese ha di fatto provocato il sacrificio immediato di Higuain - 55 gol in due stagioni a Torino - e, più strisciante, lo scontento di Paulo che, insieme al Pipita, ne aveva realizzati 45: una coppia da 100 gol in due anni, insomma.

Le voci di calciomercato, ovviamente, impazzano, col PSG in prima fila, soprattutto se dovesse partire uno fra M'Bappe o Neymar, e il Real Madrid in agguato. Sì, perché Dybala è sempre stato un pallino di Florentino Perez e - nonostante i soli 2 gol segnati in questo campionato - la cifra di 100-110 milioni che la Juventus vorrebbe ricavare dall'eventuale cessione della Joya non sarebbe un problema per un Real Madrid che vuole tornare competitivo ai più alti livelli. Allo stesso tempo i bianconeri stanno guardandosi intorno in cerca di un sostituto: in cima alla lista c'è da tempo un altro grande scontento, guarda caso della Casa Blanca, come Isco. Più staccati James, in bilico fra Bayern Monaco e Real, ed Eriksen. Ma per ora la priorità è ricompattare gli animi, la Coppa Italia è sfumata, e passi, ma fra il 20 febbraio e il 12 marzo c'è il dentro o fuori con l'Atletico Madrid per andare avanti in Champions League: è d'obbligo che la Joya torni a sorridere.