Buone notizie per il tecnico bianconero: il capitano ci sarà sicuramente contro l'Atletico Madrid, più prudenza per l'ex milanista ma c'è ottimismo.

un'ora fa di Daniele Minuti

Questi giorni sono forse i più complicati della stagione per la Juventus, che nelle ultime settimane ha collezionato una vittoria (con una brutta prestazione contro la Lazio), una sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta e il beffardo pareggio casalingo per mano del Parma di D'Aversa.

A poco più di 2 settimane dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in casa dell'Atletico Madrid, a preoccupare Allegri non è soltanto lo stato di forma della sua squadra ma anche la lunga lista degli indisponibili per infortunio che nella partita contro il Parma si è arricchita di Douglas Costa e Bernardeschi.

In queste ore però sono arrivate anche buone notizie per il tecnico della Juventus, che molto probabilmente al Wanda Metropolitano potrà contare sulla sua difesa titolare: Bonucci e Chiellini infatti dovrebbero recuperare in tempo per la partita di Madrid.

Juventus, Chiellini e Bonucci provano il recupero per la Champions League

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il più sicuro del ritorno in campo è proprio il capitano come spiegato da Allegri nell'ultima conferenza stampa. Il problema al polpaccio per Chiellini dovrebbe essere di poco conto ed è possibile un suo ritorno nella lista dei convocati già per la partita del 10 febbraio contro il Sassuolo.

Maggiore prudenza per Bonucci, che ha riportato un infortunio alla caviglia durante la sfida di campionato contro la Lazio. Anche lui dovrebbe esserci contro l'Atletico Madrid ma si avranno risposte più certe a ridosso della partita in programma il 20 febbraio: se il difensore farà parte dei convocati di Allegri per l'incontro col Frosinone del weekend antecedente, una sua presenza in Champions League è più che probabile.

Notizie confortanti per Allegri che nelle ultime settimane ha visto la sua squadra in grande difficoltà difensiva (7 gol presi in 3 partite fra campionato e Coppa). Il ritorno di Chiellini e Bonucci, a cui si andrà ad aggiungere quello di Barzagli che potrebbe rientrare in gruppo a fine febbraio, darà sicuramente più solidità al reparto arretrato della Juventus che non è partito col piede giusto in questo 2019.