Il centrocampista slovacco lascia il Napoli dopo 12 anni e firma un triennale da 9 milioni di euro all'anno con i cinesi del Dalian Yifang. Al club di De Laurentiis vanno circa 20 milioni di euro.

5 ore fa

Fine di una lunga storia d'amore. Dopo 12 anni Marek Hamsik saluta il Napoli e l'Italia per trasferirsi in Cina. Il centrocampista slovacco, 32 anni il prossimo 27 luglio, ha deciso di sposare il Dalian Yifang allenato dall'ex Real Madrid Bernd Schuster.

Il giocatore firma un contratto triennale da 9 milioni di euro all'anno: guadagnerà quindi 25mila euro al giorno, 1000 all'ora e 16 al minuto. Al club di Aurelio De Laurentiis vanno invece circa 20 milioni di euro.

Nell'edizione odierna de Il Mattino si legge come sia stato proprio l'ormai ex capitano del Napoli a chiamare Aurelio De Laurentiis e a dirgli: "Presidente, non posso dire di no ad una simile offerta". Poi Marek ha comunicato la sua decisione alla squadra prima della partita contro la Sampdoria: "Questa è l’ultima gara con voi. In Italia ed in Europa non avrei mai potuto giocare con un’altra maglia".