Le parole del tecnico bianconero dopo il pareggio col Parma.

un'ora fa

Prosegue il momento negativo della Juventus. Dopo aver vinto in extremis con la Lazio e aver perso 3-0 in Coppa Italia contro l'Atalanta, arriva un pareggio subito in rimonta contro il Parma. All'Allianz Stadium, quando ormai la vittoria sembrava cosa fatta, Gervinho ha segnato una doppietta fissando il risultato sul 3-3.

Così abbiamo accontentato - ha dichiarato Allegru nel post-partita - tutti coloro che volevano vedere il bel gioco, che però alla fine non paga. Abbiamo giocato una palla con superficialità, in fase difensiva siamo stati leggerini. In occasione dei loro ultimi due gol abbiamo commesso degli errori, sul terzo in particolare perché è un errore clamoroso, di concetto. Loro erano in due in area. Nel complesso abbiamo fatto una buona partita, è stato un match divertente. Abbiamo creato molto, ma alla fine abbiamo fatto 3-3

Allegri non si capacita del terzo gol subito:

Qualcosa di incredibile. In certe occasioni la palla deve morire sulla bandierina, invece noi siamo stati stati superficiali. Questo ovviamente non cambia nulla perché abbiamo ancora un buon vantaggio, ma serate come queste fanno capire che non bisogna dare mai nulla per scontato. Questo è l'unico rischio che corriamo. Venivamo dal 3-0 rimediato a Bergamo e per me abbiamo fatto 45' di livello, poi però abbiamo abbassato la tensione e siamo stati puniti

Il tenico ha poi concluso: