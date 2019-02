Il match del Friuli si gioca domenica 3 febbraio alle 15.

4 ore fa di Alessandro Naimo

Udinese-Fiorentina è una delle due gare della 22ª giornata di Serie A in programma alle 15. Le due squadre arrivano alla gara con due momenti di forma differenti. L'Udinese è reduce dalla sonora sconfitta per 4-0 maturata in casa della Sampdoria sabato scorso, gara in cui Quagliarella ha eguagliato il record di Batistuta per gol consecutivi segnati. La Fiorentina, invece, ha ottenuto due vittorie nelle ultime due gare. In campionato i viola hanno superato il Chievo per 3-2, mentre in Coppa Italia la squadra di Pioli ha conquistato le semifinali grazie alla roboante vittoria per 7-1 contro la Roma. I padroni di casa sono costretti a fare risultato per tenere lontana la zona retrocessione, distante solo 4 punti. La Fiorentina, invece, cerca di tenere il passo per un posto in Europa: il Milan, quarto con 35 punti, è distante solo cinque lunghezze.

Serie A, dove vedere Udinese-Fiorentina in TV e streaming

Udinese-Fiorentina è in programma domenica 3 febbraio alle ore 15 allo stadio Friuli di Udine. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Fiorentina in TV e streaming. La gara viene trasmessa in diretta esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN. Per accedere a DAZN basta scaricare l'app disponibile per smart TV, tablet e smartphone. Nel caso in cui la vostra TV non dovesse avere una connessione ad Internet, è possibile collegare un dispositivo di screen mirroring come il Google Chromecast alla televisione e vedere la partita. Inoltre, è possibile vedere Udinese-Fiorentina in streaming gratis attivando il mese di prova gratuito di DAZN, se non lo avete già fatto. Al termine dei 30 giorni il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.