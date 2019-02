La gara di San Siro si gioca alle 18.

54 minuti fa di Alessandro Naimo

Inter-Bologna è la gara della 22ª giornata di Serie A in programma domenica 3 febbraio alle 18. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo il passo falso di domenica scorsa contro il Torino: il gol di Izzo ha segnato la vittoria dei granata per 1-0, ma la squadra di Spalletti non ha perso terreno in classifica, visto che Milan, Roma e Lazio non sono riuscite a vincere. I nerazzurri conservano il terzo posto con 40 punti, 5 in più dei cugini rossoneri quarti. Neanche il Bologna è riuscito a migliorare la sua classifica: i felsinei sono usciti sconfitti 4-0 dallo scontro salvezza contro il Frosinone, gara che è costata ad Inzaghi l'esonero. Al posto dell'ex Milan è stato richiamato Sinisa Mihajlovic per risollevare il 18esimo posto della squadra.

Serie A, dove vedere Inter-Bologna in TV e streaming

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Inter-Bologna in TV e streaming. È Sky a trasmettere la gara in diretta esclusiva, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inoltre, è possibile seguire Inter-Bologna in streaming attraverso Sky Go, il servizio di streaming accessibile tramite app per pc, smartphone e tablet e riservato agli abbonati Sky. Per accedere a Sky Go basta inserire le proprie credenziali nella finestra di login.