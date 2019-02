Doriano Tosi ritorna sul retroscena di calciomercato di 16 anni fa: "Tanzi mi disse di reinvestire i soldi incassati da Mutu su un giovane. Io scegli il migliore".

un'ora fa di Marco Ercole

Cristiano Ronaldo è stato a un passo dal Parma. La storia è già nota, ma ogni volta che qualche dirigente dell'epoca la racconta, tra i tifosi ducali si riapre sempre una piccola ferita, da cui escono inevitabilmente tanti rimpianti. Era l'inizio degli anni Duemila, il Parma era in Serie A e non era ancora andato incontro al fallimento che lo costrinse a ripartire dai dilettanti.

A quell'epoca la squadra emiliana stava gradualmente uscendo dall'élite del calcio italiano, una posizione ricoperta negli ultimi anni, dove era stata capace di entrare tra le cosiddette "Sette sorelle" insieme a Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma e Fiorentina.

Il Parma comprava talenti in giro per il mondo, aveva appeal internazionale. E tra i grandi giocatori che hanno vestito la maglia ducale si sarebbe potuto aggiungere anche Cristiano Ronaldo, come ricorda ancora una volta l'ex ds Doriano Tosi su La Gazzetta dello Sport odierna:

Siamo stati davvero vicini, più di ogni altro club italiano. Venduto Mutu al Chelsea, il presidente Stefano Tanzi mi disse di reinvestire la metà di quei 22,5 milioni in un giovane. Io avevo visto spesso il Portogallo Under 21, avevo scelto il migiiore. I discorsi con lo Sporting erano avanzati già a luglio: offrivo 10, chiedevano 12, bastava poco.

Getty Images Serie A, prima di passare allo United Cristiano Ronaldo è stato a un passo dal Parma

Serie A, il Parma e Cristiano Ronaldo

Bastava poco per concludere l'operazione e portare l'allora giovane promessa in Serie A, ma alla fine non se ne fece nulla perché il Parma temporeggiò. La società iniziava a scricchiolare, nonostante Tosi fosse certo dell'investimento:

Dal mio punto di vista, mai stati dubbi: Cristiano era l'uomo del destino. Ricordo che il nostro staff tecnico lo vide in ritiro durante l'amichevole Sporting-United. Prandelli rimase colpito.

Ma proprio in quella circostanza ne rimase colpito anche un certo Alex Ferguson, che se lo portò in Premier League a Manchester, con tanti saluti alla Serie A: