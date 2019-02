L'atleta italiano conclude in bellezza la sua breve stagione indoor con un buon terzo posto in 6”59 a Berlino.

6 ore fa

Filippo Tortu si è classificato terzo nella finale dei 60 metri in 6”59 al meeting ISTAF Indoor alla Mercedes Benz Arena di Berlino ad un solo centesimo di secondo dal suo recente record italiano under 23 di 6”58 stabilito il 20 Gennaio scorso ad Ancona. Il vice campione europeo dei 100 metri Reece Prescod ha vinto la finale stabilendo il miglior tempo europeo e il secondo crono mondiale dell’anno con 6”53 precedendo con lo stesso tempo il giovane ivoriano Arthur Cissé, che ha migliorato il record nazionale. Tortu ha preceduto per due centesimi di secondo il coetaneo tedesco Kevin Kranz, che ha fermato il cronometro in 6”61 dopo il 6”60 realizzato in batteria. Prescod aveva vinto la batteria in 6”63 precedendo Tortu per una questione di millesimi di secondo.

Filippo Tortu:

Sono molto soddisfatto. Penso che questa sia una delle mie migliori uscite della mia carriera. Era un confronto importante con atleti di livello mondiale, e sono arrivato abbastanza vicino. Ho ancora tanto da migliorare, ma credo sia giusto finire qui la stagione indoor. Torno a casa davvero contento, anche perché qui in questo meeting di Berlino c’è un’atmosfera e un pubblico entusiasmante.

Tortu si allenerà per una settimana a Sanremo, dove sarà ospite di Radio Italia al Festival della canzone italiana. Il Festival di Sanremo sarà l’occasione per incontrare la sua cantante preferita Patty Pravo.

Super Mihambo sfiora i 7 metri nel lungo femminile:

Il miglior risultato tecnico della serata è arrivato dalla campionessa europea outdoor del salto in lungo Malaika Mihambo, che ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno con 6.99m al quarto tentativo in una gara impreziosita da altri due salti super da 6.94m al terzo tentativo e da 6.98m all’ultima prova a sua disposizione. La tedesca originaria di Zanzibar aveva finora un personale stagionale di 6.70m realizzato settimana scorsa. La vice campionessa europea Marina Beck ha ripetuto il secondo posto ottenuto agli Europei della scorsa estate stabilendo il record personale con 6.73m davanti alla campionessa europea e mondiale indoor in carica Ivana Spanovic (6.65m).

Migliore prestazione mondiale dell’anno di Sam Kendricks nel salto con l’asta:

Il campione del mondo di Londra 2017 del salto con l’asta Sam Kendricks ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno valicando l’asticella con 5.86m, un centimetro in più rispetto al 5.85m fatto registrare dal polacco Piotr Lisek. Lo statunitense ha successivamente provato senza successo tre tentativi alla misura di 6.01m dimostrando di valere però la misura.

Atletica, migliore prestazione mondiale dell’anno di Pamela Duktiewicz sui 60 ostacoli

La vice campionessa europea dei 100 ostacoli Pamela Duktiewicz ha vinto i 60 ostacoli femminili con la migliore prestazione mondiale dell’anno di 7”89 nella rivincita degli ultimi Europei di Berlino con l’altra specialista tedesca Cindy Roleder (7”91) e la bielorussa Elvira Herman.

Pamela Duktiewicz:

Provo una sensazione di sollievo. Dopo la batteria ero nervosa. Sapevo che serviva il grande tempo per vincere la finale perché avevo grandi avversarie alle corsie di fianco.

Successo di Martinot Lagarde sui 60 ostacoli maschili

Il campione europeo dei 110 ostacoli Pascal Martinot Lagarde si è imposto nei 60 ostacoli in 7”62.

La diciannovenne britannica Kristal Awuah (medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali under 20 sui 100 metri) si è imposta sui 60 metri femminili migliorando nettamente il record personale con 7”19 davanti alla ceca Klara Seidlova (7”23). La vice campionessa europea Gina Luckenkemper ha colto il terzo posto in 7”30 rimontando posizioni dopo una brutta partenza dai blocchi. La giovane tedesca aveva corso più velocemente in batteria con 7”26.

Nadine Muller e Lukas Weissweidingher vincono il disco indoor

Il meeting ISTAF si è concluso con le tradizionali gare del lancio del disco maschile e femminile. La tedesca Nadine Muller ha realizzato la miglior misura di 63.98m in campo femminile precedendo Claudine Vita (62.19m), mentre l’austriaco Lukas Weissehainger si è imposto tra gli uomini con 63.06m precedendo Martin Wierig (62.55m) e il campione olimpico Christoph Harting (61.06m).