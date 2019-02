Tanti i cambiamenti in Serie A, ma come comportarsi col Fantacalcio? Ecco i nostri consigli per l'asta: prendere o lasciare, cosa fare con le 66 novità del nostro campionato.

un'ora fa di Paolo Gaetano Franzino

Terminato il calciomercato, il primo pensiero va alla temutissima asta del Fantacalcio. Succede in estate, ma accade anche in inverno, alla chiusura della sessione di gennaio. Una sessione marchiata dall'addio di Higuain, che ha spezzato i cuori di moltissimi Fantallenatori convinti, in estate, che al Milan avrebbe fatto una grandissima stagione. In molti, in queste ore, si stanno infatti chiedendo come sostituire al meglio l'attaccante argentino, ma pure chi aveva puntato su Boateng o scommesso, per esempio, su Emiliano Rigoni e Joel Campbell ha adesso un problema da risolvere.

In questa guida all'asta di riparazione, ci concentreremo sui nuovi arrivi in Serie A e su chi ha cambiato maglia. Squadra per squadra, giocatore per giocatore, verranno analizzate le sessantasei novità di questa seconda parte di stagione.

Non vi diremo chi tra Muriel, Gabbiadini e Sanabria porterà più bonus, semplicemente perché – purtroppo – non possiamo saperlo. Ma possiamo consigliarvi quali giocatori prendere e quali lasciare, in base alle vostre esigenze e alle attese della vigilia.

Fantacalcio: come comportarsi all'asta con i nuovi arrivi

Atalanta

Partiamo dall'Atalanta. Gli orobici hanno lavorato molto in uscita, cedendo gli elementi divenuti in esubero dopo l'eliminazione dall'Europa League. L'unico acquisto portato a termine è quello del difensore centrale classe '98 Ibanez, dal Fluminense. Di lui si parla molto bene, ma è probabile che Gasperini lo tenga lontano dai riflettori per farlo ambientare, puntando su di lui dalla prossima stagione, soprattutto nel caso in cui partissero Mancini e Palomino. Con Hateboer e Freuler, anch'essi arrivati a gennaio, qualche anno fa, successe lo stesso.

Ibañez, D: lasciare

Bologna

Con l'arrivo di Mihajlovic, i due acquisti Soriano e Sansone non dovrebbero avere problemi nel trovare un posto da titolare. L'ex Sampdoria, venendo usato da mezzala o da trequartista, ha la possibilità di riscattarsi dopo una prima metà di stagione con pochi bonus, e noi consigliamo di prenderlo, soprattutto se al vostro Fantacalcio fosse ancora svincolato; qualche dubbio in più su Sansone, esterno offensivo ma presentato nelle liste come attaccante. Discorso diverso per Lyanco ed Edera, che partiranno in panchina. Il difensore ha comunque maggiori possibilità di giocare rispetto alla punta ex Torino.

Lyanco, D: lasciare

Soriano, C : prendere/tenere

Edera, A: lasciare

Sansone, A: prendere come riserva

Cagliari

Diversi acquisti per un Cagliari alle prese nella lotta salvezza. Deiola è tornato dal Parma ma non giocherà titolare, stesso discorso per Oliva, preso con la speranza di veder crescere un nuovo Barella. Birsa e Cacciatore sono due certezze per Maran, che li ha voluti con sé dopo l'esperienza al Chievo: lo sloveno avrà un ruolo centrale nell'undici del tecnico trentino, mentre il terzino darà a Srna l'occasione di rifiatare. Grossa chance per Thereau, che sostituirà Sau e Farias nelle gerarchie, pure se la concorrenza appare ugualmente molto alta, con Pavoletti, Cerri, Joao Pedro e l'altro neoacquisto Despodov presenti in rosa. Vere e proprie incognite i tre giovani difensori Leverbe, Vergara e Luca Pellegrini: solo l'ex Roma sembra avere qualche possibilità di partire titolare.

Cacciatore, D: prendere/tenere solo in coppia con Srna

Leverbe, D: lasciare

L. Pellegrini, D: prendere/tenere solo in coppia con Padoin

Vergara, D: lasciare

Birsa, C: prendere/tenere

Deiola, C: lasciare

Oliva, C: lasciare

Despodov, A: lasciare

Thereau, A: prendere/tenere come riserva low cost

Chievo

Dopo sei mesi ai margini della rosa al Brighton, Schelotto torna al Chievo dove aveva già militato nella stagione 2014-15. Il suo ultimo bonus in Serie A risale invece all'anno precedente, quando militava nel Sassuolo. Dioussé sostituirà il partente Radovanovic e difficilmente, proprio come il suo predecessore, porterà in dote gol e assist. Andreolli pare esser chiuso dai vari Tomovic, Rossettini, Bani e Barba; su Piazon pesano i sei mesi di inattività e, anche in questo caso, una concorrenza molto alta.

Andreolli, D: lasciare

Schelotto, D: lasciare

Dioussé, C: lasciare

Piazon, C: lasciare

Empoli

Rivoluzione portieri in casa Empoli, con Dragowski e Perucchini che hanno sostituito i partenti Terracciano e Fulignati. Il titolare, però, al momento resta Provedel, con l'ex viola suo vice. In Toscana è arrivato anche Nikolaou, difensore greco che nel 2017, contro il Barcellona, ha prima realizzato un'autorete e poi siglato il gol dell'1-3 finale. Difficilmente, tuttavia, Iachini andrà a modificare il trio Veseli-Silvestre-Maietta, considerando anche il possibile arrivo di Mevlja dallo Zenit, sul cui futuro se ne saprà di più la prossima settimana (la Lega Serie A sta verificando la tempistica del deposito del contratto). Sulle fasce, poche possibilità per Diks, Dell'Orco e Pajac; in attacco Farias sarà costantemente in ballottaggio col rientrante La Gumina. Infine, ci sentiamo di scartare Oberlin: troppo pochi i cinque gol col Basilea negli ultimi diciotto mesi.

Dragowski, P: lasciare

Perucchini, P: lasciare

Dell'Orco, D: lasciare

Diks, D: lasciare

Nikolaou; D: lasciare

Pajac, D: lasciare

Farias, A: prendere/tenere come riserva low cost, possibilmente in coppia con La Gumina

Oberlin, A: lasciare

Fiorentina

Il già citato scambio di portieri con l'Empoli ha portato in viola Terracciano, nuovo vice di Lafont al posto di Dragowski. Illanes è tornato dall'Argentinos ma ripartirà in Sud America nel mese di febbraio, di conseguenza l'unico da considerare veramente per l'asta di riparazione, in casa Fiorentina, è Luis Muriel. Il colombiano è in uno stato di forma strepitoso e i quattro gol in altrettante partite non sembrano che l'inizio di una scoppiettante seconda parte di stagione.

Terracciano, P: prendere/tenere solo in coppia con Lafont

Illanes, D: lasciare

Muriel, A: prendere

Frosinone

Il 4-0 al Bologna ha riacceso le speranze dei tifosi gialloblù, parecchio abbattuti dal precedente 0-5 incassato dall'Atalanta e soprattutto dalla penultima posizione in classifica. La dirigenza è intervenuta sul mercato cedendo giocatori che non facevano più parte del progetto (ultimo di questi Vloet, che ha rescisso dopo la chiusura della sessione) e puntellando ogni riparto. In difesa è arrivato Simic, a centrocampo spazio a Viviani e Valzania, per l'attacco ecco Trotta: ma chi di questi prendere al Fantacalcio? In tutta sincerità non consigliamo nessuno: Simic non giocherà titolare, Viviani si alternerà con Maiello e lo stesso faranno Valzania e Trotta, rispettivamente con Cassata e Pinamonti. In più, dando un'occhiata alle recenti statistiche, nessuno di loro dovrebbe portare tanti bonus.

Simic, D: lasciare

Valzania, C: lasciare

Viviani, C: lasciare

Trotta, A: lasciare

Genoa

Molte facce nuove in casa Genoa. Dalla Chapecoense è arrivato Jandrei, che toglierà a Marchetti i gradi di vice Radu. Pezzella è stato preso per far rifiatare Criscito e all'occorrenza Lazovic, nel caso in cui Prandelli decidesse di tornare al 3-5-2. Quattro gli acquisti a centrocampo, ma tra Sturaro, Lerager, Radovanovic e il giovanissimo Schafer solo il primo – reduce da un lungo stop e poco avvezzo ai bonus – sembra essere destinato a partire titolare. Sanabria rappresenta una vera e propria scommessa: lo scorso anno aveva realizzato sette gol nelle prime tredici giornate di Liga, tuttavia, dopo l'infortunio al ginocchio, non è più riuscito a trovare la continuità necessaria. In questa stagione ha già fatto male a Milan (in Europa League) ed Empoli, ma occhio a considerarlo il nuovo Piatek. Noi vi consigliamo di trattarlo come probabilmente avete fatto col bomber polacco in estate, da terzo o quarto attaccante in rosa.

Jandrei, P: prendere solo in coppia con Radu

Pezzella, D: lasciare

Lerager, C: lasciare

Radovanovic, C: lasciare

Schafer, C: lasciare

Sturaro, C: prendere come riserva low cost

Sanabria, A: prendere come terzo o quarto attaccante

Inter

L'infortunio di Vrsaljko ha complicato i piani dei nerazzurri, privati di quello che in estate veniva etichettato come uno dei migliori terzini del campionato. Le previsioni non sono state rispettate, nel corso della stagione il croato è stato spesso fermato da problemi fisici che probabilmente lo costringeranno all'operazione e a un conseguente lungo stop. Il piano B dell'Inter è Cedric Soares, che si alternerà con D'Ambrosio nel prosieguo del campionato.

Cedric Soares, D: prendere solo in coppia con D'Ambrosio

Juventus

Solo un cambio per i campioni d'Italia: fuori Benatia e dentro Caceres. Se avevate il marocchino in rosa, perché non emulare la strategia dei bianconeri? La difesa di Allegri è la meno battuta del campionato, e l'uruguagio è comunque un giocatore d'esperienza.

Caceres, D: prendere/tenere solo se avevate Benatia, in coppia con Bonucci o Chiellini

Lazio

L'unico volto nuovo, nelle file dei biancocelesti, è l'italo-brasiliano Romulo, preso nell'ultimo giorno di mercato. L'ex Genoa darà innanzitutto il cambio a Marusic, ma potrà essere utilizzato anche come vice Parolo (Correa, Berisha e Badelj permettendo).

Romulo, C: prendere/tenere solo in coppia con Marusic

Milan

I rossoneri sono quelli che hanno speso di più in questo mercato, ben 70 milioni per due calciatori. Piatek è stato preso per sostituire Higuain e partirà titolare anche grazie alla doppietta rifilata al Napoli; Paquetà ha finora giocato sempre dall'inizio, complici gli stop di Biglia e Bonaventura e il momento no di Calhanoglu. Per il polacco è d'obbligo la conferma, per il giovane centrocampista qualche dubbio rimane, ma chissà che non riesca a sorprendervi. Il nostro consiglio, seguendo pure il 7.62 di media al “Cartola” (il Fantacalcio brasiliano, a dire il vero un po' differente da quello italiano), è di prenderlo come prima riserva a centrocampo.

Paquetà, C: prendere come prima riserva

Piatek, A: prendere/tenere

Parma

Privi di Grassi, Deiola e Carriero (il primo infortunato, gli altri due ceduti), i ducali hanno trovato i loro alter ego in Kucka, Machin e Diakhate. Lo slovacco è già partito titolare contro la Spal e potrebbe rappresentare quindi una buona soluzione low cost per il vostro centrocampo; i due giovani non sembrano invece destinati a disputare un considerevole numero di gare. Lo stesso vale per gli altri due baby Schiappacasse – chiuso da Gervinho, Biabiany, Siligardi e Sprocati – e Brazao, che farà il terzo portiere.

Brazao, P: lasciare

Diakhate, C: lasciare

Kucka, C: prendere come riserva low cost

Machin, C: lasciare

Schiappacasse, A: lasciare

Sampdoria

In soli 36' di gioco, Gabbiadini ha messo a segno un gol e un assist. Le sue quotazioni sono in ascesa e prenderlo all'asta non sarà facile, ma noi consigliamo comunque di fare un tentativo, visto che con l'infortunio di Caprari e il trend discendente di Defrel, l'ex Southampton partirà favorito per accompagnare Quagliarella. Più scetticismo per Sau, preso per sopperire alla cessione della quarta punta Kownacki e al già citato stop dell'ex di Inter e Pescara.

Gabbiadini, A: prendere

Sau, A: lasciare

Sassuolo

Rinforzi giovani per il Sassuolo, che ha scelto di sostituire le partenze di Boateng e Trotta con Scamacca – rientrato in prestito dal PEC Zwolle – e rinforzare la difesa col promettente Merih Demiral. L'attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma non ha brillato in Olanda e difficilmente riuscirà a ottenere tante presenze; per quanto riguarda il centrale turco, il suo nome è apparso nella famosa lista che Paratici ha dimenticato al ristorante, di conseguenza da parte della Juventus, che lo ha preso in sinergia con i neroverdi, ci sarà un occhio particolare. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un difensore classe 1998 già nel giro della nazionale turca, acquistabile al Fantacalcio come scommessa a costi contenuti.

Demiral, D: prendere come riserva low cost

Scamacca, A: lasciare

Spal

Dopo l'avvicendamento tra Gomis e Meret nel campionato passato, anche in questa stagione, con l'inizio del nuovo anno, il portiere senegalese lascerà la titolarità a un suo collega. Ad approfittarne stavolta sarà Viviano, da prendere al posto dell'ex Salernitana oppure di Vanja Milinkovic-Savic (dipende da chi avevate acquistato in estate), mentre Fulignati farà il terzo. Per quanto riguarda gli altri ruoli, Murgia inizialmente darà il cambio a Kurtic e Missiroli: è difficile pensare per lui un ruolo da titolare fisso, proprio come per Jankovic e Regini, quest'ultimo in ballottaggio con Felipe, Vicari e Bonifazi. Oltre a loro, è tornato dagli Stati Uniti Pa Konate: il terzino non aveva mai giocato nel 2017-18, e difficilmente farà il suo esordio in A in questa stagione. Per lui si prospetta un'altra avventura lontano da Ferrara.

Fulignati, P: lasciare

Viviano, P: prendere al posto di Gomis o di V. Milinkovic-Savic

Konate, D: lasciare

Regini, D: lasciare

Jankovic, C: lasciare

Murgia, C: lasciare

Udinese

Con Scuffet ceduto in Turchia, il ruolo di terzo portiere è passato dalle mani di Nicolas a quelle di Perisan. In difesa, De Maio sarà per qualche tempo la prima riserva del consolidato trio formato da Opoku, Troost-Ekong e Nuytinck, almeno fino al ritorno dell'infortunato Samir (in questo contesto, non ci sarà tanto spazio per il giovane Wilmot). Acquistato dal Watford, dove era fuori rosa, l'olandese Zeegelaar potrebbe rappresentare per voi una buona soluzione come difensore di riserva, dato che giocherà presumibilmente da fluidificante mancino (ruolo in cui si alternerà con l'adattato D'Alessandro). Sandro rappresenta una buona soluzione in mediana; in attacco, Okaka insidia la titolarità di Lasagna: puntare sull'ex Anderlecht come quarta o quinta punta potrebbe rivelarsi una buona idea.