Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai quarti di finale di Coppa Italia: stagata per il terzino biancoceleste, va meglio all'attaccante giallorosso.

01 feb 2019

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai quarti di finale di Coppa Italia, che si sono chiusi ieri sera con la vittoria della Lazio sull'Inter ai calci di rigore. In totale sono cinque i calciatori squalificati. Il terzino della Lazio Stefan Radu dovrà scontare ben 4 giornate di squalifica e sarà quindi indisponibile per il resto della competizione. Il romeno è stato sanzionato per aver "contestato veementemente la decisione del Direttore di Gara, gridando al medesimo una frase irriguardosa e perché, dopo la notifica di espulsione, spingeva leggermente l'arbitro ponendogli il proprio braccio sul petto".

Restando in casa Lazio, è stato ammonito con diffida il tecnico Simone Inzaghi, che "dopo essere stato in precedenza richiamato, protestava contro una decisione arbitrale entrando nel terreno di giuoco ed esprimendo il proprio disappunto con gesti plateali". Da una romana all'altra. Edin Dzeko è stato sanzionato con due giornate di stop "per aver protestato contro una decisione arbitrale e, avvicinatosi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, aver rivolto al medesimo espressioni gravemente ingiuriose". Nessuno sputo, quindi, da parte del bosniaco.

E ancora. Squalifica per una giornata e ammenda di 10mila euro per Allegri "per avere assunto un atteggiamento platealmente polemico nei confronti dell’operato arbitrale" dopo il secondo gol dell'Atalanta "e per avere, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento, mentre si recava negli spogliatoi, reiterato la propria condotta irrispettosa pronunciato parole irridenti". Dovranno infine scontare una sola giornata Djimstiti, Freuler e Gagliardini.