Inter e Lazio si sfidano per l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Spalletti, senza de Vrij, schiera una difesa a quattro. imone Inzaghi punta sul tandem d'attacco Caceido-Immobile.

un'ora fa di Luigi Ciamburro

Sarà la sfida Inter-Lazio a chiudere i quarti di Coppa Italia, una gara unica che designerà la sfidante del Milan in semifinale. La squadra di Luciano Spalletti è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime tre gare di campionato, la formazione guidata da Simone Inzaghi, invece, ha rimediato due sconfitte e un pareggio. Entrambe hanno avuto un percorso abbastanza facile in questa competizione, con i nerazzurri che hanno sconfitto il Benevento con il risultato di 6-2 e i biancocelesti che si sono sbarazzati del Novara con un rotondo 4-1.

L'Inter torna in campo dopo la sconfitta contro il Torino per 1-0 di domenica scorsa. Si dovrebbe optare per un differente modulo di gioco, con un ritorno al 4-3-3 che garantirebbe più copertura sulla linea difensiva; in avanti toccherà al solito Mauro Icardi trascinare la squadra verso la semifinale di Coppa Italia, dove andrebbe in scena un derby che si preannuncia già infuocato. Gli uomini di Inzaghi sembrano orientati a scendere in campo con una difesa a tre e un attacco fisico formato da Ciro Immobile e Felipe Caicedo, con Joaquin Correa e Luis Alberto pronti a subentrare in caso di necessità.

Sarà Rosario Abisso della sezione arbitrale di Palermo il direttore di gara di Inter-Lazio. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Vuoto e Lorenzo Manganelli, il quarto uomo sarà Gianpaolo Calvarese. Al VAR Luca Banti, assistito da Mauro Vivenzi. Fischio d'inizio alle ore 21:00, per uno degli incontri più entusiasmanti di questo turno di Coppa Italia. Al Meazza previste temperature gelide con possibile nevischio in serata.

Getty Images

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Lazio

Spalletti in difesa dovrà fare a meno di Stefan de Vrij, la coppa centrale sarà quindi formata dallo slovacco Milan Skriniar e dal brasiliano Joao Miranda, mentre sulle fasce spazio a Danilo D'Ambrosio e Kwadwo Asamoah. Linea mediana costituita da Marcelo Brozovic affiancato da Roberto Gagliardini e Borja Valero; il tridente offensivo sarà composto da Matteo Politano, Mauro Icardi e Joao Mario. La Lazio risponde con una difesa a tre e con Inzaghi che ritrova Francesco Acerbi che ha dovuto saltare l'incontro di campionato contro la Juventus per squalifica. A centrocampo ritorna Adam Marusic, reduce da una squalifica di due giornate in Serie A, mentre in attacco sarà Caicedo a fare da spalla a Ciro Immobile.

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Joao Mario. All. Spalletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Durmisi; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi.

Dove vedere Inter-Lazio in TV

Inter-Lazio sarà visibile in esclusiva sulla Rai che si è aggiudicata i diritti della Coppa Italia. Diretta su Rai2 a partire da 10' prima del fischio d'inizio fissato alle ore 21:00. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming su PC, smartphone e tablet. L'ultima alternativa resta la diretta radiofonica su Radio Rai1.

1X2: le quote dei bookmakers

I padroni di casa partono con i favori del pronostico. Il segno 1 vale 2,18, il segno X è quotato 3,45, mentre il 2 viene offerto a 3,20. Si prevede una partita sul filo del rasoio e imprevedibile dal punto di vista del numero di reti: l'Under è segnato in lavagna a 1,91, l'Over a 1,80, mentre il GG moltiplica la posta in palio per 1,61. Per chi vuole scommettere sul primo marcatore i più gettonati sono i due bomber Mauro Icardi e Ciro Immobile, rispettivamente a 4,50 e 5,00. Più alte le quote di Matteo Politano a 9,50 e Joao Mario a 13,00, mentre sul versante Lazio un interessante 9,00 per Felipe Caceido e e Valon Berisha a 17,00. Nelle giocate sul risultato esatto la quota più bassa è assegnata all’1-1 (6.20), seguito da 2-1 e 1-0 a 8.70.

I precedenti tra Inter e Lazio

Inter e Lazio si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: 6 successi nerazzurri, cinque biancocelesti e cinque pareggi completano il quadro. L'ultima sfida in competizione risale al gennaio 2017 con vittoria biancoceleste per 2-1 grazie alle reti di Anderson e Biglia (Brozovic per l'Inter). Le due formazioni si incontreranno per la settima volta ai quarti di finale di Coppa Italia, quattro volte i nerazzurri hanno passato il turno, due volte hanno trionfato i laziali.