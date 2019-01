Il fischio d'inizio per il match di San Siro è fissato per le 21.

8 ore fa di Alessandro Naimo

Inter-Lazio è l'ultima gara dei quarti di finale di Coppa Italia. La gara tra nerazzurri e biancocelesti chiude infatti il turno infrasettimanale dedicato alla Coppa che ha visto protagoniste Milan-Napoli, Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus. Le due squadre vogliono riscattare le sconfitte subite nell'ultimo turno di campionato: la squadra di Spalletti è caduta all'Olimpico contro il Torino mentre la Lazio ha subito il 2-1 della Juventus in casa. L'Inter arriva allo scontro con la squadra di Inzaghi dopo aver battuto il Benevento per 6-2, mentre i biancocelesti hanno superato il Novara per 4-1 agli ottavi di finale.

Coppa Italia, dove vedere Inter-Lazio in TV e streaming

La gara tra Inter e Lazio si gioca giovedì 31 gennaio alle 21 a San Siro. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Inter-Lazio in TV e streaming. La partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia viene trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. È possibile vedere Inter-Lazio in streaming gratis attraverso RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. RaiPlay è disponibile gratuitamente solo attraverso registrazione.