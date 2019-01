Le parole del tecnico della Juve dopo la sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Nessun campanello d'allarme in vista dell'Atletico. Non possiamo vincerle tutte".

2 ore fa

Una serata da cancellare in fretta. La Juventus perde 3-0 in casa dell'Atalanta nei quarti di Coppa Italia e saluta così la competizione insieme al sogno Triplete. Castagne e Zapata (doppietta) stendono i bianconeri che per la seconda partita di fila sono apparsi in grandissima difficoltà.

Ma se in campionato contro la Lazio ci avevano pensato Cancelo e Cristiano Ronaldo a riprendere la partita per i capelli, all'Atleti Azzurri d'Italia non c'è stato nulla da fare. Allegri però non fa drammi e in conferenza commenta così la serataccia dei suoi:

Stasera è andato tutto storto. Abbiamo regalato il primo gol e poi anche il terzo, l'Atalanta ha vinto con merito. A noi è mancata forza mentale, ma era folle pensare che la Juventus potesse vincere tutte le partite. Ci dispiace perché tenevamo a questa competizione, facciamo i compimenti all'Atalanta. Ora recuperiamo energie mentali perché sabato giochiamo di nuovo

Sull'espulsione rimediata:

Ha fatto bene a mandarmi via, l'arbitro ha arbitrato molto bene. Serate come queste ci fanno bene, era nell'aria da un po'. Nella scorsa stagione abbiamo perso contro il Napoli, capitano dei crolli. Non sono assolutamente preoccupato, pensiamo alla partita contro il Parma

Sull'Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League: