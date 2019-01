I clivensi chiudono per il brasiliano in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, mentre la squadra toscana batte la concorrenza del Genoa per il talento del Basilea.

La sessione di calciomercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e non sono soltanto le big del campionato di Serie A a muoversi per piazzare gli ultimi colpi prima della chiusura ufficiale della finestra, fissata per le ore 20:00 di oggi.

Nelle ultime ore sono arrivate delle forti accelerate per due operazioni di alto livello per squadre impegnate nella lotta per la salvezza, cioè il Chievo e l'Empoli, rispettivamente all'ultimo e al quartultimo posto della classifica.

I clivensi hanno piazzato un colpo di calciomercato a sorpresa, chiudendo il prestito con diritto di riscatto per Lucas Piazon del Chelsea. Per i toscani invece c'è stata una piccola rivoluzione in attacco con l'addio di Zajc sostituito dal giovane talento del Basilea, Dimitri Oberlin.

Calciomercato, colpi per Chievo e Empoli: ecco Piazon e Oberlin

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Piazon è già arrivato in Italia dove firmerà il suo contratto con il Chievo Verona. Il brasiliano arriverà in prestito, come spesso gli è accaduto in questi anni dopo il suo passaggio fra le fila del Chelsea, e ha già parlato della sua nuova avventura con grande entusiasmo.

La salvezza è possibile, sognavo di giocare in Italia. Voglio solo allenarmi e aiutare la squadra.

Forse però il colpo più sorprendente di questo ultimo giorno di calciomercato lo mette a segno l'Empoli che dopo aver ceduto Zajc (direzione Fenerbache) ha chiuso la trattativa per Oberlin battendo la concorrenza del Genoa. Il giovane attaccante svizzero arriverà in prestito con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro che diventerà obbligo in caso di salvezza.

Il classe '97 è considerato uno dei talenti migliori del calcio elvetico e l'anno scorso si è messo in mostra in Champions League dove mise a segno ben 4 reti in 8 presenze. Ora ripartirà dalla Toscana e proverà ad aiutare la squadra di Iachini a conquistare la permanenza in Serie A.