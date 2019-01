Per concludere l'affare manca solamente l'ultimo ok dell'Arsenal, che vanta un diritto di recompra sul numero 10 franco-algerino in forza all'Empoli.

un'ora fa di Marco Ercole

Sembrava fosse a un passo dalla Roma, ma per Ismael Bennacer adesso è passato in vantaggio il Napoli. Il club di De Laurentiis ha bruciato la concorrenza e messo la freccia in questa sessione di calciomercato per il franco-algerino in forza all'Empoli. Il ventunenne, salvo colpo di scena, diventerà un nuovo calciatore degli azzurri a partire dalla prossima estate, previo pagamento di circa 10 milioni di euro per il suo cartellino, più il prestito di un calciatore.

Probabile che la contropartita tecnica (ri)porti in Toscana Lorenzo Tonelli, il difensore acquistato dal Napoli nella sessione di calciomercato estiva 2016 proprio dall'Empoli per 10 milioni e oggi in prestito alla Sampdoria.

La trattativa è ben avviata, a un passo dalla conclusione. Per arrivare all'ufficialità manca però ancora un ultimo tassello. Già, perché Bennacer è attualmente una delle rivelazioni dell'Empoli, ma il suo cartellino potrebbe tornare a essere di proprietà dell'Arsenal, nel caso in cui i Gunners decidessero di esercitare il diritto di recompra stabilito quando ad agosto 2017 il nazionale algerino venne ceduto ai toscani.

Getty Images Calciomercato, il Napoli soffia Bennacer alla Roma

Nella sua prima stagione italiana, in Serie B, Bennacer è stato uno degli artefici principali della corsa promozione di quella squadra allenata da Aurelio Andreazzoli, con 39 presenze, 2 gol e 4 assist complessivi. Si sta confermando ad alti livelli pure nella sua prima annata da professionista in un campionato di primo livello, nella Serie A in corso.

Ancora non è riuscito a trovare la gioia per la prima rete nonostante le 20 presenze collezionate fino a oggi. Solo una questione di tempo, il talento è innegabile. Per questo la Roma aveva messo gli occhi su di lui.

Poi però è arrivato il Napoli. E secondo le prime indiscrezioni non sembra che dall'Inghilterra possano nascere particolari problemi per questa operazione di calciomercato. Un vero e proprio blitz avviato da Giuntoli nelle ultime ore. Manca ancora qualche passaggio, ma il Napoli, insomma, ha virtualmente superato tutti nella corsa a Bennacer.