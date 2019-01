Il fantasista sloveno saluta la Serie A e approda in Turchia: nelle casse dell'Empoli finiscono 6,5 milioni di euro più tutto il cartellino di Salih Ucan.

un'ora fa

Finisce l'avventura italiana di Miha Zajc. Il fantasista sloveno classe 1994 lascia l'Empoli e si trasferisce in Turchia, tra le fila del Fenerbahce, che se l'è assicurato sborsando 6,5 milioni di euro più l'intero cartellino del centrocampista Salih Ucan (già in forza ai toscani).

Dopo aver collezionato 20 presenze, 3 gol e 3 assist nella stagione in corso, Zajc inizia così una nuova avventura. In totale, invece, in due anni con gli azzurri ha totalizzato 68 presenze tra A e B, impreziosise da 12 gol e 13 assist.

Per un Zajc che parte, c'è un Dimitri Oberlin che arriva alla corte di Giuseppe Iachini. L'attaccante svizzero classe '97 è stato preso dal Basilea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Su di lui c'erano anche Genoa e Sampdoria. In Toscana approda anche Miha Mevlja, difensore dello Zenit che lo cede in prestito con diritto di riscatto.