Il via l'11 maggio con la prima delle tre cronometro. Tante tappe mitiche, ma occhi puntati sulla frazione con Gavia (Cima Coppi) e Mortirolo forse decisiva. Arrivo il 2 giugno all'Arena.

45 minuti fa

Giro d’Italia numero 102, un’altra edizione tutta da vivere tra le strade più belle del mondo. Via il prossimo 11 maggio da Bologna, l’arrivo, tre settimane dopo a Verona. Ventuno tappe per un totale di 3.518,5 km. Si correrà praticamente sempre dentro lo Stivale, con un solo sconfinamento, a San Marino.

Il percorso è davvero molto vario: tre cronometro, sei tappe per velocisti, sette di media montagna e cinque di alta montagna. Si parte subito con una prova contro il tempo molto impegnativa. A Bologna, arrivo al Santuario di San Luca, con i primi 8,2 km che faranno immediatamente la differenza.

Il Giro d’Italia 2019 si concluderà a Verona con un’altra cronometro. Traguardo finale sotto l’Arena per uno spettacolo mozzafiato. Iniziato il conto alla rovescia per la maglia rosa. Che come sempre si assegnerà in quota. Con particolare attenzione al tappone con Gavia e Mortirolo.

Getty Images Giro d'Italia 2019, la presentazione con Froome

Giro d’Italia 2019, tutte le tappe: il via da Bologna

Il Giro d’Italia numero 102 verrà corso dentro lo Stivale. Unico sconfinamento territoriale sarà nello stato di San Marino. Tra storia e fascino si percorreranno 3.518,5 km. Altri numeri? Eccoli serviti: 167,5 km di media per tappa, 237 km la frazione più lunga (tappa 15, Ivrea-Como).

1a tappa: Bologna – San Luca (Cronometro, 8.2 km) - 11 maggio

Come iniziare con la quarta inserita. Primi 6 km totalmente piatti, poi l’ascesa al Santuario: salita di 2,1 km al 9,7% di media e con lunghi tratti anche al 10-12% e picchi al 16% verso gli ultimi metri. Alla fine, la prima maglia rosa sarà subito tra i big.

Giro'Italia Giro d'Italia, tappa 1: subito sfida a cronometro

2a tappa: Bologna – Fucecchio (200 km) - 12 maggio

Tappa movimentata che attraversa l’Appennino con 3 GPM, due dei quali verso l’arrivo. Si sale prima il Castra e poi il San Baronto. Percorso che potrebbe essere perfetto per un corridore da classica.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2019, tappa 2 con arrivo a Fucecchio

3a tappa: Vinci – Orbetello (219 km) - 13 maggio

Ecco la prima occasione per i velocisti. Tappa leggermente movimentata all’inizio, poi si va verso la laguna di Orbetello in pianura. Sfida sicura sulla linea del traguardo.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 3 con l'arrivo ad Orbetello

4a tappa: Orbetello – Frascati (228 km) - 14 maggio

Tappa molto lunga: dalla Toscana passando per l’alto Lazio, la Tuscia, fino ad arrivare alla provincia di Roma. Passaggio anche dentro l’autodromo di Vallelunga, alle porte del comune di Campagnano. Arrivo a Frascati in leggera salita.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 4: arrivo a Frascati

5a tappa: Frascati – Terracina (140 km) - 15 maggio

Dai Castelli Romani al mare di Terracina. Frazione in salita nei primi chilometri, poi si va verso il traguardo in pianura. Chiamata per i velocisti dentro il circuito finale di circa 10 km.

Getty Images Giro d'Italia, tappa 5: arrivo in volata a Terracina

6a tappa: Cassino – San Giovanni Rotondo (233 km) - 16 maggio

Tappa movimenta con un arrivo particolare. Ai meno 13 km c’è la salita di Coppa Casarinelle. Non durissima, ma farà una discreta selezione. Da lì, il gruppo arriverà a San Giovanni Rotondo con strada pianeggiante e in leggera discesa.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 6 con arrivo a San Giovanni Rotondo

7a tappa: Vasto – L’Aquila (180 km) - 17 maggio

Frazione che sembra una classica. Tanti saliscendi sull’Appennino abruzzese per arrivare a L’Aquila, già traguardo nel 2005 e nel 2010.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 7 arrivo a L'Aquila dopo chilometri movimentati

8a tappa: Tortoreto Lido – Pesaro (235 km) - 18 maggio

Tappa molto lunga che nella prima fase si presenta completamente pianeggiante lungo la costa adriatica Poi tre salite: Mombaroccio, Monteluro e Gabicce Monte. Ultima ascesa impegnativa prima del traguardo, messo in leggera discesa.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 8 con arrivo a Pesaro

9a tappa: Riccione – San Marino (Cronometro, 34.7 km) - 19 maggio

Altra cronometro, questa volta lunga e anche impegnativa. Qui gli specialisti faranno molta differenza, ma attenzione alla salita finale dopo Faetano. Saranno 12,2 km con pendenza media del 4,5% e punte dell’11%.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 9, arrivo a San Marino

Giorno di riposo

10a tappa: Ravenna – Modena (147 km) - 21 maggio

Si riprende dopo la prima pausa di questo Giro d’Italia. Tappa completamente pianeggiante, una linea retta che da Ravenna porta al centro di Modena. Volata sicura con gruppo compatto.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 10 arrivo a Modena

11a tappa: Carpi – Novi Ligure (206 km) - 22 maggio

Altra chiamata per ruote veloci. Nessuna asperità sul percorso attraversando Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Voghera e Tortona. Arrivo in volata.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 11 arrivo a Novi Ligure

12a tappa: Cuneo – Pinerolo (146 km) - 23 maggio

E finalmente ecco le montagne. Tappa corta, ma intensa. C’è il Montoso da scalare, primo GPM di prima categoria al Giro. Sono 8,9 km al 9,4%, con l’ultimo tratto veramente duro. Arrivo a Pinerolo due volte (circuito), con il muro finale che verrà percorso entrambe le volte (pendenze sino al 20%).

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 12 a Pinerolo

13a tappa: Pinerolo – Ceresole Reale (188 km) - 24 maggio

Dopo la prima salita importante ne arrivano altre. Tappa di alta montagna con 3 GPM molto duri. Si scalano il Colle del Lys, Pian del Lupo e il Colle del Nivolet. Il traguardo sarà posto alla fine della vecchia strada (rinnovata per l’occasione) che presenta pendenze medie del 14-15%.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 13: si sale in quota

14a tappa: Saint Vincent – Courmayeur (131 km) - 25 maggio

Qui si capirà chi avrà le gambe e la voglia per vincere il Giro d’Italia 2019. Appena 131 km con 5 GPM e un dislivello totale di 4000m. Si scalano Verrayes, Verrogne, Truc d'Arbe (Combes) e Colle San Carlo prima dell'arrivo in salita di Courmayeur. Tappa per passisti veri.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 14 con arrivo a Courmayeur

15a tappa: Ivrea – Como (237 km) - 26 maggio

Ecco la tappa più lunga del Giro d’Italia 2019. I ciclisti avranno scalato il Ghisallo, la Colma di Sormano (senza muro), Civiglio e San Fermo. Percorso comunque da corridori di grandi classiche.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 15 con arrivo a Como

Giorno di riposo

16a tappa: Lovere – Ponte di Legno (226 km) - 28 maggio

Tappone alpino forse decisivo che apre l’ultima settimana. Si scalano, in ordine, la Presolana, la Croce di Salven, il Gavia (Cima Coppi 2019) e il Mortirolo dal versante leggendario di Mazzo Valtellina. Arrivo a Ponte di Legno dopo la discesa del Mortirolo: frazione per veri fenomeni.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 16 con Gavia e Mortirolo

17a tappa: Commezzadura – Anterselva (180 km) - 29 maggio

Altro arrivo in salita. Si scalano le ascese di Naz e Terento prima della lunga salita finale fino a Anterselva (Stadio del Biathlon). Sono poco meno di 10 km con pendenza media del 5.5%.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 17: altro arrivo in salita

18a tappa: Valdaora – Santa Maria di Sala (220 km) - 30 maggio

Si va via veloce in discesa, poi tutta pianura. Arrivo per velocisti, è l'ultima chiamata in questo Giro 2019.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 18 per velocisti

19a tappa: Treviso – San Martino di Castrozza (151 km) - 31 maggio

Arrivo a San Martino di Castrozza dopo altri due GPM di giornata. Salita finale molto regolare di 13,6 km al 5.6% percento di media adatta a passisti e scalatori.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 19 con arrivo a San Martino di Castrozza

20a tappa: Feltre – Croce d’Aune/Monte Avena (193 km) - 1 giugno

Ultima occasione per ribaltare la sentenza. Tappa dolomitica con 5000m di dislivello e 4 GPM. Arrivo a Monte Avena, 15 km con pendenze oltre il 10-12%.

Giro d'Italia Giro d'Italia, tappa 20 arrivo a Monte Avena

21a tappa: Verona – Verona (Cronometro, 15.6 km) - 2 giugno

Non sarà la solita passerella finale. Cronometro per specialisti e attenzione ai distacchi. Vialoni larghi e rettilinei, poi la salita delle Torricelle (4.5km al 5%). Arrivo a Piazza Bra con l’Arena a fare da sfondo alla maglia rosa del 2019.