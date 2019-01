Viola e giallorossi si giocano l'accesso alle semifinali. Di Francesco e Pioli optano per poco turnover e puntano sui migliori. Muriel sfida Dzeko, chance per Pastore nella Roma.

52 minuti fa di MarcoValerio Bava

Fiorentina e Roma si giocano il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Appuntamento oggi all'Artemio Franchi alle 18.15. Le squadre sono reduci da partite intense e ricche di gol in campionato con risultati, però, diversi. I viola hanno sbancato Verona in una sfida pirotecnica e in bilico fino all'ultimo. Decisiva la doppietta di Chiesa e la parata di Lafont sul rigore di Pellissier.

I giallorossi, invece, hanno gettato alle ortiche un successo che poteva risultare pesantissimo nella corsa Champions, facendosi rimontare tre gol a Bergamo dall'Atalanta. Inutili le reti di Dzeko ed El Shaarawy e pure l'errore dagli undici metri di Zapata.

Roma e Fiorentina si ritrovano di fronte per la seconda volta in stagione, dopo l'1-1 del Franchi del novembre scorso griffato da Veretout e Florenzi. La partita lasciò dietro di sé una scia di polemiche per il rigore concesso ai padroni di casa per un presunto fallo di Olsen su Simeone. L'arbitro della sfida di stasera sarà Manganiello della sezione di Pinerolo. Al Var ci sarà Mazzoleni, quarto uomo Chiffi che ritrova i viola dopo la partita (e le furenti proteste del Chievo) di domenica scorsa. Avar della gara sarà Paganessi, Di Liberatore e Peretti gli assistenti.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Pioli non dovrebbe toccare molto rispetto alla formazione titolare. Muriel giocherà ancora dal primo minuto dopo le prime due prove più che convincenti e i tre gol in campionato, con lui ci sarà sicuramente Chiesa, mentre Mirallas è favorito come esterno sinistro d'attacco. In mediana ci sarà Benassi che dovrà scontare due giornate di squalifica in Serie A, Veretout è intoccabile, Edmilson dovrebbe essere preferito e Gerson e Dabo. La difesa sarà quella di sempre con Milenkovic e Biraghi sugli esterni e la coppia Pezzella-Vitor Hugo al centro. Occhio ai diffidati che in casa viola sono quattro: Milenkovic, Pezzella, Benassi e Veretout.

Dopo aver eliminato l'Entella, la Roma si ripresenta in Coppa Italia dopo il folle pareggio di Bergamo. Di Francesco ha chiesto un segnale ai suoi e per questo il turnover sarà molto limitato. Sicuri di una maglia Cristante e Nzonzi che saranno squalificati per la prossima sfida di campionato contro il Milan. Zaniolo dovrebbe essere confermato nel ruolo, già provato domenica, di esterno offensivo. Sulla trequarti nuova chance per Pastore che avrà il compito di ispirare Dzeko. El Shaarawy sarà l'ala mancina. In difesa nessun cambio con Manolas e Fazio in mezzo e Florenzi-Kolarov sulle corsie. L'unico diffidato è Marcano.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

Fiorentina-Roma: dove vederla in tv e streaming

La partita di Coppa Italia sarà trasmessa in esclusiva da Rai2 e sarà possibile seguirla anche su tablet, pc e smartphone tramite l'app RaiPlay. Il collegamento da Firenze comincerà dalle 18.00.

Le quote dei bookmakers

Quote in perfetto equilibrio per i quotisti. L'1 e il 2 sono offerti entrambi a 2,60. L'X invece si gioca a 3,50. Partita che per i bookmakers promette reti: il Gol è in lista a 1,50, mentre il No Gol a 2,35. L'Over 2,5 è giocabile a 1,65; mentre l'Under è a 2,10. Il risultato di parità al 45' è offerto a 2,25. Il risultato esatto con quota più bassa è l'1-1 (6,25), mentre il 2-2 vale 12 volte la posta. Il 2-1 viola sta a 9,75, stessa valutazione per l'1-2 giallorosso. Primo marcatore? Premiati gli stati di forma di Muriel e Dzeko entrambi a 6,25. Chiesa primo realizzatore vale 8,25, stessa quota di El Shaarawy.

Statistiche e precedenti

Le statistiche e i precedenti sorridono alla Roma che nelle ultime undici sfida contro la Viola in Coppa Italia ha perso solo in due occasioni, vincendo sei volte e pareggiando tre. Le due squadre si sono incontrate ai quarti sei volte: 4 volte hanno prevalso i giallorossi, due la Fiorentina. Nelle ultime due edizioni della competizione, i toscani si sono fermati sempre ai quarti: eliminati da Napoli e Lazio. I capitolini, invece, hanno superato tre volte nelle ultime quattro occasioni i quarti. L'unica delusione l'ha inflitta proprio la Fiorentina nella stagione 2014/2015. La Roma è la squadra che ha tirato di più nell'ultimo turno di coppa (13), mentre Pezzella e compagni non hanno concesso nemmeno un tiro al Torino poi eliminato con un secco 0-2 in cui Chiesa ha realizzato la sua prima doppietta in maglia gigliata.