Allo stadio Azzurri d'Italia di Bergamo succede quello che non ti aspetti, e i padroni di casa mettono sotto i campioni d'Italia. I nerazzurri di Gasperini trovano il vantaggio al 37' con una bella azione i Castagne, che sfrutta un errore madornale di Cancelo. Passano due minuti ed è Zapata a raddoppiare con un gol di ottima fattura. Si va all'intervallo sul risultato di 2-0 per l'Atalanta.

L'Atalanta mette sotto i campioni d'Italia e va in semifinale: in gol Castagne e Zapata, autore di una doppietta

