Calciomercato, tutto su Sepp van der Berg

È il quarto esordiente più giovane di sempre in Eredivisie, ora impara i trucchi dall'ex Lazio e Milan. Scopriamo tutto sul difensore classe 2001 del PEC Zwolle.

2 ore fa di Stefano Fiori

Il calciomercato è tornato a flirtare con il talento olandese. Frenkie de Jong pagato un fracco di soldi dal Barcellona, Matthijs de Ligt che potrebbe presto seguirlo e... e poi c'è questo talento di poco più di 17 anni. Verrebbe da definirlo il "nuovo de Ligt", se il centralone dell'Ajax non avesse giusto un paio d'anni più di lui. Ma ne siamo certi, in un prossimo futuro saprà come attirare su di sé gli sguardi interessati dei top club. Si chiama Sepp van der Berg, è nato il 20 dicembre 2001 e gioca da sempre nel PEC Zwolle.

È lui il protagonista dell'ottava puntata di FoX Factor Calciomercato, la nostra rubrica che assegna i "quattro sì" ai campioni del domani. Nato proprio a Zwolle, tifoso fin dalla nascita dei Blauwvingers, è stato soprannominato da alcuni compagni di squadra "Ed Sheeran": il motivo è facilmente intuibile dando un'occhiata alla foto.

I capelli rossi sono solamente la prima delle sue caratteristiche più evidenti. La seconda è l'altezza da corazziere: 189 cm per questo adolescente non ancora maggiorenne. Sicuramente, penserà qualcuno, uno come lui si starà mettendo in mostra nelle giovanili del PEC. Invece no, parliamo già di un titolare della prima squadra. È il quarto debuttante più giovane nella storia dell'Eredivisie, il primo ad aver raggiunto il traguardo delle dieci partite. Il precedente record, tanto per capirci, apparteneva a un certo Clarence Seedorf.

Getty Images Dal 28 dicembre, Jaap Stam è il nuovo tecnico del PEC Zwolle: una garanzia di crescita per van der Berg

Un giovane veterano, questo Sepp. Anche lui, a dire la verità, ancora deve prendere totalmente le misure con il calcio dei "vecchi". Più che altro, con i loro discorsi, come ha rivelato a settembre a de Volkskrant:

Devo dire che negli ultimi anni sono cresciuto in maniera rapidissima. Nello spogliatoio mi ritrovo con ragazzi che hanno il doppio dei miei anni. Parlano di case, mutui, cose del genere...

Per la cronaca, van der Berg ancora frequenta la scuola. Più che ad acquistare un'abitazione tutta sua, la sua preoccupazione maggiore sta nel conciliare i compiti in classe con gli allenamenti e le partite. Ma questo è un aspetto della sua vita che affronteremo più tardi. Adesso, tuffiamoci nel mondo del Sepp calciatore.

Il più giovane debuttante in Eredivisie degli ultimi 25 anni

L'11 marzo 2018, van der Berg ha appena 16 anni, 2 mesi e 19 giorni. Il PEC Zwolle affronta il Groningen e, nella ripresa, il bambino prodigio dell'Academy viene lanciato nella mischia da John van't Schip. Qualcuno ricorda questo nome? Tra il 1992 e il 1996, l'ex attaccante olandese ha indossato la maglia del Genoa. Fino a Natale è stato l'allenatore delle "Dita Blu", prima dell'esonero da terzultimo in classifica. Il merito di aver dato fiducia a Sepp, però, non glielo toglie nessuno: dopo la gara d'esordio, van't Schip lo ha schierato titolare in altre cinque partite.

Il giorno del suo debutto in Eredivisie, come anticipato, il centrale classe 2001 diventa il quarto debuttante più giovane di sempre in Olanda: prima di lui solamente Wim Kras (1959), Michel Mommertz (1977) e l'ex milanista Mark van Bommel (1993). Praticamente, è il primo degli ultimi 25 anni. In quella stessa partita, però, un record assoluto se lo conquista: nessuno aveva mai ricevuto un cartellino giallo alla sua età.

La stagione attuale lo sta consacrando come prima scelta: delle 11 presenze in campionato, 8 le ha disputate da titolare. Il suo nuovo allenatore, arrivato poco prima di Capodanno, non è riuscito ancora a utilizzarlo: un infortunio ha bloccato Sepp nelle prime due gare del 2019. Chi è che ha ereditato la panchina da van't Schip? Stavolta si tratta di un nome che ricordate tutti: Jaap Stam. L'ex colosso di Lazio e Milan ha esordito con una doppia vittoria (la prima contro il Feyenoord), permettendo al PEC di risalire fino a metà classifica. Per van der Berg, la possibilità di seguire i consigli di un maestro del genere rappresenta un'occasione imperdibile.

Un ex Roma l'ha convocato in Under 19

Chissà che, dopo aver debuttato così presto nel campionato olandese, Sepp non indossi presto la maglia della Nazionale. A partire dallo scorso 8 settembre, intanto, si è affacciato in Under 19: tre le presenze raccolte finora, con tanto di gol contro l'Armenia. Anche in questo caso, è stata un'altra conoscenza del calcio italiano a volerlo in rosa: dal 2016, il ct degli "Orangini" è l'ex portiere della Roma, Maarten Stekelenburg.

Grandissimo senso dell'anticipo... anche troppo

Ma che tipo di difensore è Sepp van der Berg? Alto, l'abbiamo detto. Come corporatura? Attualmente pesa 78 kg, ma col tempo acquisirà una massa muscolare maggiore. Anche grazie al contributo della famiglia, come ha raccontato scherzando il diretto interessato:

Insieme ai miei genitori, abbiamo stilato un piano nutrizionale. Diciamo che mia madre sta cucinando un po' di più a casa...

A livello tecnico, ha tutto quello che serve a un centrale moderno: votato alla marcatura, a suo agio quando c'è da impostare con i piedi. Nel gioco aereo fa valere tutti i suoi centimetri, ma è anche molto veloce: non a caso, da piccolo ha iniziato a giocare da ala destra. Quello che lo contraddistingue maggiormente è il senso dell'anticipo, sia nel leggere le mosse dell'avversario che nell'entrare in scivolata. Questa dote può rivelarsi a volte anche il suo punto debole, quando l'eccessiva confidenza nei propri mezzi prevale sulla lettura dell'azione.

Insomma, Sepp ha carattere da vendere e una spavalderia negli interventi da dosare: un aspetto su cui, a un'età così giovane, è facilissimo lavorare. Ne sono una conferma le parole di van't Schip:

In termini d'intelligenza calcistica, dimostra molto più di sedici anni. E al PEC nessuno lo tratta coi guanti bianchi, solo perché è giovanissimo. Il suo ruolo all'interno della squadra è troppo importante per riservargli un occhio di riguardo.

Un ritratto condiviso anche dall'ex difensore dello Zwolle, Dirk Marcellis:

Quello che ho conosciuto è un giocatore intelligente, che sa leggere le situazioni in anticipo, oltre a essere molto rapido. È un difensore già affidabile, con grande costanza di rendimento.

I complimenti più significativi, però, sono arrivati dal giocatore a cui lo paragonano già tutti in Olanda. Avete indovinato, parliamo di Matthijs de Ligt:

Credo che Sepp sia un grande talento e spero che continui a crescere. Il consiglio che posso dargli è quello di mantenere i piedi per terra e circondarsi delle persone giuste.

"Sogno di giocare con Messi"

Uno sponsor niente male, de Ligt. A soli 19 anni e mezzo, il centrale dell'Ajax è l'obiettivo di calciomercato numero uno di Juventus e Barcellona. Proprio i blaugrana rappresentano il sogno esplicito di van der Berg, come ha rivelato a ELF Voetbal:

Per me Leo Messi è il miglior giocatore al mondo, giocare con il Barça sarebbe fantastico.

In famiglia sono tutti sportivi

Maturità precoce, disciplina... qual è il segreto dell'esplosione così rapida del gioiellino olandese? Un'ottima risposta arriva dalla famiglia: non c'è un componente che non abbia un legame viscerale con lo sport. Il padre ha giocato a tennis a buoni livelli, la madre è stata una pallavolista, mentre la sorella pratica hockey su prato. È il fratello minore Rav a condividere la passione per il calcio con Sepp: anche lui sogna di percorrere le sue stesse orme nelle giovanili del PEC. La nonna, invece, ha un compito: raccogliere tutti i ritagli di giornale sul nipote in un album.

Sepp studia... non solo in campo

In tutto questo, vi spiegavamo qualche riga sopra, Sepp frequenta ancora la scuola. Al Centre for Sports & Education di Zwolle si trova benissimo: è un istituto ideato apposta per conciliare lo studio con gli impegni sportivi degli alunni. E poi è anche vicino allo stadio: van der Berg arriva in aula la mattina, poi corre ad allenarsi per tornare tra i banchi nel pomeriggio. Secondo il suo tutor, Ruben Soppe, riuscirà senza problemi a diplomarsi a luglio:

A differenza di tanti talenti della sua età, Sepp è consapevole dell'importanza dello studio. E credo che proseguirà anche durante la sua carriera da professionista.

Chissà, magari un giorno diventerà dottore come Giorgio Chiellini. Nel frattempo, apprende sui libri e soprattutto in campo. Agli ordini di Stam, una garanzia.

Van der Berg in pillole

Nome: Sepp van der Berg

Nato il: 20 dicembre 2001

Dove: Zwolle (Paesi Bassi)

Ruolo: Difensore centrale

Club: PEC Zwolle

Valore (Transfermarkt): 2 milioni

Scadenza contratto: maggio 2020