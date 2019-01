Il pilota italiano, nelle librerie con "Il profumo dell'asfalto", si racconta tra passato e futuro. Dagli inizi, ai miti del volante, sino alla Ferrari che verrà.

29 gen 2019 di Francesco Maria Bizzarri

Il profumo dell’asfalto, se respirato per una vita, non te lo togli più da dosso. Chiedere a Giancarlo Fisichella, uno dei più grandi piloti italiani e del panorama mondiale. Dai go kart alla Formula 1. Tanti anni nel Circus guidando Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e infine Ferrari. Oggi la sua storia (e non solo) è diventata un libro.

Fisico corre ancora. L’entusiasmo non manca e c’è da divertirsi nel Campionato del Mondo Endurance a bordo della 488 GTE. Altri successi come la 24 Ore di Le Mans nel 2012 e nel 2014. In Formula 1 i numeri parlano chiaro: 14 stagioni, 231 Gran Premi, 2 Mondiali costruttori, 3 GP vinti, 19 podi, 4 pole position.

Un’immagine su tutte raccontata nel libro. Hockenheimring 1997: Fisichella è in testa, ma al 39esimo giro esplode una gomma. Il traguardo era ad un passo. La vittoria va a Schumacher, che poco dopo fa cenno all’italiano di salire sulla sua monoposto. Un tributo rimasto nella storia.

Formula 1, Fisichella e “Il profumo dell’asfalto”: l’intervista

Ogni tanto è giusto frenare e raccontare. Giancarlo Fisichella, dai go kart alla Formula 1, dalla Minardi alla Ferrari. Le sue storie, e non solo, le ha raccolte in un libro. A FOXSports,it, il pilota italiano ha raccontato:

Fisichella è un bambino con la passione dei motori. Poi cosa è successo?

Sono stato un ragazzo di periferia, cresciuto con la passione dei motori trasmessa dal padre. Lui aveva un’officina. Ho iniziato con i kart per divertimento, poi sono arrivato sino alla Formula 1 grazie agli sforzi di papà, con la passione, i sacrifici.

Dalle corse fino ad arrivare a scrivere un libro…

Volevo raccontare aneddoti, esperienze della Formula 1 per chi conosce poco questo ambiente. Si parla di corse del 1930, di piloti compagni di squadra, di fenomeni del volante come Schumacher e Senna, di Enzo Ferrari. È un libro a 360 gradi su questo mondo.

Quali sono stati i suoi miti del volante?

Quando ero piccolo tifavo Lauda. Poi sono venuti Senna e Schumacher. Con il tedesco mi ci sono confrontato per tutte le gare corse in Formula 1. Ha scritto la storia di questo sport. Sono orgoglioso per quelle poche volte in cui gli sono arrivato davanti.

Come è cambiata la Formula 1 oggi?

Ho vissuto tanti cambiamenti. Ho visto cambiare i regolamenti sui motori con le varie cilindrate, gomme, macchine, elettronica. Forse gli anni più belli per me sono stati il 2005 e il 2006, quando con la Renault, una grande macchina, abbiamo vinto un Mondiale Piloti con Alonso e un Costruttori. È stato un bel momento della mia vita.

La Formula 1 in una parola…

Passione, è la mia vita. Lo è stata e sono felice di questo.

Come vedi la Ferrari in vista della stagione che inizierà a marzo?

Difficile dirlo ora. Lo capiremo già nei test di Barcellona però, poi in Australia con il primo Gran Premio. Ma siamo fiduciosi.

