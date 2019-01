I nerazzurri sono in difficoltà tecnica e mentale, la panchina del tecnico toscano è di nuovo a rischio. E in società pensano alle alternative con l'ex ct della Nazionale in pole.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Risultati deludenti, statistiche preoccupanti. L'Inter non rende, non convince. A inizio anno ci si aspettava molto di più. Certo, lottare per il titolo con la Juventus che fa incetta di punti era difficile, ma dopo le operazioni chiuse durante il calciomercato estivo ci si attendeva un rendimento diverso. Sia nei risultati che per quel che riguarda il gioco espresso.

Nelle ultime sette partite di campionato l'Inter ha segnato appena 4 gol, segno che qualcosa non funziona. La squadra di Luciano Spalletti è diventata prevedibile. Da Ivan Perisic a Mauro Icardi, quelli che dovrebbero essere i leader dello spogliatoio stanno clamorosamente mancando. E così il nervosismo dilaga, come dimostra l'espulsione di Matteo Politano contro il Torino.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti dell'Inter si sono dati appuntamento presso il ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano (presenti Ausilio, Marotta, Antonello, Gardini e Steven Zhang, oltre a Luciano Spalletti) proprio per cercare di capire a cosa sia dovuta questa improvvisa flessione. Quel che è evidente è che l'Inter in campo sembra non avere più un'idea di gioco, e con il calciomercato che chiuderà fra due giorni la richiesta di cessione da parte di Perisic e la trattativa per il rinnovo di Icardi di certo non aiutano.

Calciomercato Inter, Spalletti è in bilico: si pensa a Conte

La società vuole capire a cosa siano dovuti i malumori e pretende che l'Inter, oltre a qualificarsi per la prossima Champions League, riesca a essere competitiva nelle altre due competizioni (Coppa Italia ed Europa League). La squadra è attrezzata per vincere, per questo non verranno accettate eliminazioni premature.

Se l'Inter dovesse continuare a deludere non verrebbe confermata la fiducia a Spalletti anche per l'anno prossimo. La società si sta già muovendo, tanto che, come riportato dall'agenzia di stampa Agimeg, sono crollate le quote relative a un passaggio di Antonio Conte o José Mourinho all'Inter (il primo è dato a 5,50, il secondo è bancato a 7,00).

Per ora sono solo suggestioni di calciomercato, ma se i nerazzurri giovedì dovessero uscire dalla Coppa Italia (sfideranno la Lazio in gara secca a San Siro), la tensione tra Spalletti e la dirigenza potrebbe aumentare ancora. Perché a oggi i risultati sono deludenti e le statistiche preoccupanti, eppure l'Inter in campionato è in piena corsa per la Champions League e può togliersi grosse soddisfazioni in Coppa Italia e in Europa League.