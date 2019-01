Il professore uruguayano è stato rilasciato in mattinata senza cauzione ma sarà sottoposto a processo. Da 13 anni nello staff di Simeone, ha lavorato anche a Catania.

0 condivisioni

2 ore fa di Alberto Casella

Un piccolo scandalo rischia di scuotere la tranquilla atmosfera che sta vivendo in questo momento l'Atletico Madrid. In attesa dell'impegno degli ottavi di finale contro la Juventus, la cui andata è in programma al Wanda Metropolitano il 20 febbraio prossimo, la squadra si mantiene in campionato a 5 punti dal Barcellona, in piena lotta anche per la Liga.

Nella serata di ieri, però, è stato arrestato Oscar Ortega, detto el Profe, preparatore atletico dei Colchoneros dal 2011 e storico collaboratore di Diego Simeone, del cui staff fa parte dal 2006, tanto da aver precedentemente lavorato con il Cholo già nelle esperienze con San Lorenzo, Estudiantes, River Plate e Catania.

El Profe è molto conosciuto per il suo atteggiamento molto esigente nei confronti degli atleti che segue, ma i risultati che ha sempre ottenuto all'Atletico Madrid sono ampiamente dalla sua parte, anche se ultimamente la crescita del numero degli infortunati fra i rojiblancos ha portato qualche voce a levarsi contro i suoi pesanti carichi di lavoro.

getty Ortega, al centro del cerchio, spiega l'allenamento ai giocatori

Atletico Madrid: arrestato il preparatore atletico Ortega

Oscar Ortega è accusato di violenza di genere, l'espressione con la quale in Spagna si inquadra la violenza sessuale. Trascorsa la notte in una caserma della Guardia Civil, questa mattina El Profe è comparso davanti alla Corte nº7 de Primera Instancia e Instrucción de Majadahonda, il cui giudice ha deciso di rilasciarlo senza cauzione né misure precauzionali, in attesa del processo che avrà luogo a Boadilla, dove vive e ha presentato denuncia la presunta vittima.

getty Ortega è all'Atletico Madrid dal 2011

Due anni fa il caso di Lucas Hernandez

L'Atletico Madrid non è nuovo a casi di cronaca nera: un paio di anni fa, infatti, era finito in manette Lucas Hernandez che, rientrato a casa completamente ubriaco, aveva avuto un alterco con la fidanzata e l'aveva picchiata. Condannato a sette mesi con la condizionale e a non avvicinarsi all'abitazione della ragazza, Lucas fu poco dopo protagonista di un secondo arresto, con beffa questa volta: riappacificatosi con la fidanzata, aveva pensato di portarla alle Bahamas, ma al ritorno era stato nuovamente ammanettato in aeroporto per violazione della misura cautelare.

getty

Calcio e cronaca nera

Per quanto riguarda il mondo del calcio, il caso più recente di un calciatore arrestato è quello del francese Kamara che, poco più di una settimana fa, imbestialito per essere stato messo fuori squadra, aveva aggredito un membro della staff del Fulham. Fra i tanti, poi, a inizio gennaio Wayne Rooney era finito in manette negli USA per ubriachezza e linguaggio scurrile, e sempre negli Stati Uniti, un paio di anni fa, aveva avuto problemi con la polizia anche Romelu Lukaku. Un reato sessuale era all'origine dell'arresto di Adam Johnson del Sunderland, accusato di avere avuto rapporti con una 15enne, mentre al giovane di scuola Roma Ismail H'Maidat erano state imputate addirittura quattro rapine. Di tutt'altra natura il caso dell'ex Inter Hakan Sukur, finito nelle prigioni turche come oppositore di Erdogan.

Turkey wants to arrest Hakan Sukur, the country's greatest ever footballer https://t.co/uuiixql2Kx — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) August 12, 2016

L'esilarante trovata di Enner Valencia

Tutto da ridere, invece e per fortuna, il caso di Enner Valencia che, accusato di non pagare gli alimenti all'ex moglie, aveva finto un grave incidente nei minuti finali di Ecuador-Cile di un paio di anni fa in modo da essere soccorso dai paramedici ed evitare l'arresto da parte della polizia che lo attendeva a bordo campo. Sui social era persino spuntato un video esilarante dove si vedono chiaramente pattuglie di gendarmi rincorrere lungo tutta la pista di atletica prima stancamente poi più convintamente la golf-car su cui era stato caricato il giocatore.