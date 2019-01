La Juventus soffre ma alla fine vince anche grazie ai cambi di Allegri che analizza così la partita contro la Lazio: "Facevamo fatica a fare due passaggi, colpa mia e dei magazzinieri...".

50 minuti fa di MarcoValerio Bava

La Juventus soffre, va sotto, rischia tanto ma alla fine fa valere la qualità e s'impone contro una Lazio volenterosa ma sciupona prima e ingenua poi. I bianconeri portano a casa tre punti pesante e allungano a +11 sul Napoli secondo in Serie A. Un divario che ormai sa quasi di ipoteca sull'ottavo scudetto consecutivo. Eppure la squadra di Allegri ha giocato male per 65', finendo il primo tempo con zero tiri in porta effettuati. Mai successo negli ultimi 15 anni.

Merito anche della Lazio, capace di alzare il pressing, di non dare respiro alla manovra juventina, di aggredire alta e poi innescare i giocatori offensivi. L'autorete di Emre Can sembrava un premio meritato per quanto fatto dai biancocelesti fino a quel momento.

Le statistiche dicono che la Lazio ha tirato 11 volte, mentre la Juve solo quattro, di cui tre nello specchio. Rigore compreso. È evidente che Ronaldo e compagni abbiano vissuto forse la serata più problematica fin qui in campionato, ma è pur vero che uscire dall'Olimpico e da una partita così con tre puntifa capire lo spessore di una squadra capace di attraversare indenne anche le difficoltà più grandi. La Juve è cinica, ha carattere, personalità e soprattutto una mentalità che le permette di trovare sempre il modo di reagire alle avversità, di girare a proprio favore l'episodio.

Serie A, Allegri ci scherza su: "Male per colpa dei magazzinieri"

Eppure fino al 74', cioè al gol di Cancelo, per la Juventus sembrava veramente complicato strappare punti a una Lazio versione deluxe. I cambi di Allegri sono risultati decisivi per cogliere la vittoria numero 19 in Serie A e allungare ancora di più sul Napoli. Il tecnico bianconero analizza le difficoltà incontrate dai suoi e prova anche a sdrammatizzare:

La responsabilità del brutto avvio è soprattutto mia, ho provato Emre Can davanti alla difesa e l'ho messo in difficoltà perché in questo momento lui non ha i tempi e le geometrie per fare quel ruolo. Poi la colpa è anche dei magazzinieri hanno dato dieci maglie diverse, quindi non riuscivamo a passarci la palla (ride, ndr), non riuscivamo a fare due passaggi di fila. Nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, poi dopo il gol della Lazio abbiamo rischiato in due tre o ripartenze e in una Immobile poteva punirci segnando il 2-0.

Proprio il gol sbagliato da Immobile (sarebbe stato il 12° in Serie A) ha tenuto in vita la Juve e le ha dato la forza di risalire la china e completare la rimonta. Una grossa mano è arrivata da Bernardeschi e Cancelo che entrando dalla panchina hanno dato ordine e vivacità alla squadra. Allegri commenta così a Sky Sport:

I giocatori che entrano dalla panchina sono ancora più importanti di quelli che cominciano, perché come dico sempre al 60' comincia un'altra partita e tutto può cambiare. Bernardeschi e Cancelo ci hanno permesso di vincere una partita difficile, non ricordo una vittoria semplice, a Roma contro la Lazio, da quando sono qui. Loro ci mettono sempre in difficoltà.

Difficoltà dalle quali la Juventus ha saputo uscire. Sopperendo anche agli errori dei magazzinieri...