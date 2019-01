Il gol su rigore realizzato a Roma contro la Lazio regala tre punti pesantissimi ai bianconeri e un nuovo record al campione portoghese: negli ultimi 25 anni nessuno aveva segnato in 8 trasferte consecutive.

un'ora fa di Simone Cola

Nella 21esima giornata di Serie A la Juventus soffre per più di un'ora il maggior dinamismo e la sfrontatezza di una Lazio capace di portarsi in vantaggio e poi di sfiorare il raddoppio in più occasioni. La Vecchia Signora vacilla e sembra a lungo sul punto di cadere, ma grazie a due indovinatissimi cambi di mister Allegri riprende la partita e finisce per vincerla nel finale grazie a un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, protagonista di una prova a lunghi tratti opaca, riesce comunque a essere decisivo con due giocate: la prima mette in azione Bernardeschi, il cui cross costringerà Lulic a stendere lo scatenato Cancelo causando il cacio di rigore decisivo, la seconda è appunto la realizzazione dal dischetto, un pallone pesantissimo a pochi giri di lancetta dal fischio finale e una realizzazione rabbiosa che regala 3 punti pesantissimi alla Juventus e permette al contempo a Cristiano Ronaldo di aggiungere un nuovo record a una già vastissima collezione.

Proprio così: con il tiro dagli 11 metri che ha superato Strakosha, dando alla squadra di mister Allegri una vittoria su cui ormai in tanti non speravano più, Cristiano Ronaldo ha scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori per l'ottava gara in trasferta consecutiva, un record per la Serie A nell'epoca dei 3 punti e significativo riguardo l'impatto che ha avuto il campione portoghese con il calcio italiano.

Quando la scorsa estate Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo giocatore della Juventus, del resto, non erano in molti a pensare che quello considerato con Messi il più forte giocatore al mondo avrebbe incontrato difficoltà in una Serie A già da tempo dominata dal club bianconero, che infatti aveva acquistato il fenomeno portoghese principalmente per dare l'assalto al sogno proibito chiamato Champions League.

C'era comunque ancora chi sosteneva che l'attenzione tattica e le dure marcature tipiche del campionato italiano avrebbero potuto in qualche maniera frenare il portoghese, che secondo molti sarebbe stato utilizzato principalmente in Europa e che comunque avrebbe abbassato di molto le medie-gol raggiunte nel suo periodo in Spagna. Previsioni spazzate via dopo un inevitabile periodo di adattamento alla nuova realtà, 3 gare senza gol a cui però sono seguite una serie di prestazioni e realizzazioni che hanno portato Cristiano Ronaldo in cima all'attuale secondo posto nella classifica marcatori alle spalle soltanto dello scatenato Quagliarella.

Dei 15 gol realizzati fino a oggi in 21 presenze (alla faccia di chi pensava che CR7 si sarebbe risparmiato) 9 sono arrivati in 8 trasferte consecutive: gol a Frosinone, Udinese, doppietta a Empoli e poi gol in casa di Milan, Fiorentina, Torino, Atalanta e appunto Lazio, il rigore che ha permesso alla Juventus di vincere una gara difficilissima rimessa in carreggiata da un altro portoghese cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo.

Una rete, la 15esima in Serie A, che ha rinforzato un altro dato importante: 11 dei gol segnati da CR7 sono arrivati nel secondo tempo, 9 nell'ultima mezz'ora, il segnale di una resistenza fisica e mentale invidiabile per un giocatore che il prossimo 5 febbraio festeggerà il 34esimo compleanno e che per i detrattori aveva già dato il meglio prima di trasferirsi alla Juventus. Che nel frattempo festeggia un altro record: quella contro la Lazio è stata la 29esima partita consecutiva in stagione con almeno un gol, e i due palloni messi alle spalle di Strakosha hanno portato il totale stagionale a quota 54, eguagliando così il record bianconero che risaliva, a questo punto dell'anno, alla stagione 1957/1958.