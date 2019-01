Il terzo turno del girone di ritorno propone il big match allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Milan: si giocherà alle 20.30 di domenica 3 febbraio.

4 ore fa di Marco Ercole

Un match clou alla domenica sera e tanti altri incontri molto interessanti nel programma del prossimo turno di Serie A, quello che farà entrare il nostro torneo nel mese di febbraio.

Si inizierà con i tre anticipi di sabato 2, ad aprire il discorso ci penseranno Empoli e Chievo, che al Castellani daranno vita a un importante scontro salvezza alle 15.

Alle 18 si passa poi al San Paolo, dove il Napoli di Ancelotti dovrà cercare di tornare alla vittoria contro la Sampdoria dello "scugnizzo" Fabio Quagliarella, alla ricerca del gol che gli permetterebbe di cementare il primo posto e staccare Batistuta nella classifica dei bomber capaci di andare a segno per più partite consecutive. Chiude il sabato calcistico il match delle 20.30 tra la Juventus capolista e il Parma.

Prossimo turno Serie A, 22a giornata

Passiamo poi alle gare domenicali, che si aprono con il lunch match delle 12.30 tra SPAL e Torino. Alle 15 la solita massima concentrazione di incontri: Frosinone-Lazio, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina. Alle 18 l'Inter di Luciano Spalletti proverà a tornare alla vittoria dopo la cocente delusione per la sconfitta con il Torino e dovrà farlo contro un Bologna in enorme difficoltà.

Alle 20.30 il big match di questa giornata di Serie A, quello allo Stadio Olimpico tra la Roma di Eusebio Di Francesco e il Milan di Gennaro Gattuso. Chiude infine il programma la partita del "Monday Night", quella che alle 20.30 mette di fronte Cagliari e Atalanta.

Anche questa settimana ricordiamo che queste partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming con i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti quelli ancora non abbonati, c’è sempre la possibilità di provare i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure scaricare l'app di DAZN: primo mese gratuito, mentre a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 22esima giornata: