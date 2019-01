La 21^ di Serie A Torino-Inter si gioca alle ore 18:00. Mazzarri ritrova Izzo e Baselli, mentre Spalletti oltre agli indisponibili Keita e Vrsaljko lascia in panchina Perisic.

29 minuti fa di Luigi Ciamburro

Torino-Inter, valida per la 21esima giornata di Serie A, si giocherà alle ore 18:00 davanti ad un pubblico da grandi occasioni: allo Stadio Olimpico Grande Torino ci saranno oltre 21.000 spettatori per sostenere i colori granata, alla ricerca di un'iniezione di fiducia dopo la sconfitta contro la Roma e il pareggio rimediato con la Lazio. Ad arbitrare il match sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli. I suoi assistenti saranno Filippo Valeriani e Giorgio Schenone, con Marco Piccinini nelle vesti di quarto uomo. Gli addetti al VAR Paolo Silvio Mazzoleni e Riccardo Mondin.

Gli uomini di Spalletti arrivano all'ombra della Mole desiderosi di riscattare il timido pareggio contro il Sassuolo di una settimana fa e difendere saldamente il terzo posto. I nerazzurri devono inoltre sfatare il tabù di gennaio, mese in cui non vincono da due anni, dal 3-0 inflitto al Pescara il 28 gennaio 2017. Non sarà tra i convocati il neoacquisto Cedric Soares, terzino arrivato in prestito dal Southampton che sarà a disposizione del mister dalla prossima settimana. Sul fronte calciomercato c'è da gestire il grattacapo Perisic, che partirà dalla panchina, un po' per un pestone che non gli ha permesso di allenarsi al meglio, ma soprattutto perché distratto dalle sirene di mercato che lo vorrebbero all'Arsenal già a gennaio.

Incrocio particolare per Walter Mazzarri che ritrova la sua ex squadra: da allenatore del Torino è ancora imbattuto con l'Inter dopo il pareggio del girone di andata (2-2) e la vittoria per 1-0 arrivata l'8 aprile scorso. I granata sono decimi in classifica a pari punti con la Fiorentina e l'obiettivo plausibile è conquistare un posto in zone Europa, anche se servirà un girone di ritorno con meno errori. In difesa rientra Izzo dopo la squalifica, mentre sconta ancora un turno di stop Meité.

Serie A, le probabili di Torino-Inter

I padroni di casa potrebbe scendere in campo con il 3-5-2: linea difensiva che ritrova Izzo, completeranno il fronte difensivo N’Koulou e Djidji davanti a Sirigu. In mediana ritorna Baselli dopo l'infortunio al ginocchio sinistro, che formerà l'anello centrale con Rincon e Ansaldi, sulle fasce De Silvestri e Ola Aina. In attacco Zaza sembra favorito su Iago Falque per affiancare Belotti. Spalletti risponde con il 4-3-3: Handanovic tra i pali avrà davanti a sè D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar e Asamoah. A centrocampo il belga Nainggolan farà reparto con Vecino e Brozovic, mentre il tridente sarà formato dall'insostituibile Icardi supportato da Candreva e JoaoMario. Gli unici assenti contro il Toro saranno Keita e Vrsaljko, Parte dalla panchina Politano che negli ultimi giorni ha avuto problemi ad una coscia.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Joao Mario. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Torino-Inter in TV e streaming

La gara di Serie A delle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport. Torino-Inter sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go oppure con l'abbonamento Now TV. In alternativa, per i non abbonati, diretta radiofonica su Radio Rai 1.

1X2: le quote dei bookmakers

L'Inter parte con i favori del pronostico, ma le quote lasciano prevedere una partita molto equilibrata e imprevedibile. Il segno 1 vale 3,60, l'X è quotato a 3,30, mentre il 2 è pagato a 2,20. Difficile anche prevedere se sarà una partita molto attenta e con poche reti o una sfida con entrambe le squadre pronte ad affrontarsi a viso aperto: l'Under è in lavagna a 1,75, mentre l'Over a 2,00, con il GG che consente di moltiplicare la posta in gioco per 1,87. Chi segnerà il primo gol? Secondo gli allibratori in testa ci sono Mauro Icardi a 4.33 e Andrea Belotti a quota 7,00; alternative più plausibili Zaza a 9,50 e Candreva offerto a 10,00.

I precedenti tra Torino e Inter

In Serie A Torino e Inter si sono sfidate 149 volte: 35 le vittorie granata, 49 pareggi e 65 trionfi per i nerazzurri. L’ultima vittoria dell’Inter in via Filadelfia risale alla stagione 2015-2016, quando vinse 0-1 grazie al gol messo a segno da Kondogbia. I due tecnici toscani Luciano Spalletti e Walter Mazzarri si sono incrociati 14 volte: Spalletti è in netto vantaggio con 7 vittorie e 3 sconfitte, 4 i pareggi.