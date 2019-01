Partita pirotecnica a Bergamo. L'Atalanta va sotto di tre gol, rimonta e sbaglia anche un rigore. Dzeko torna al gol dopo quasi quattro mesi. Gomez ispira i suoi e sforna assist.

45 minuti fa di MarcoValerio Bava

Se s'incontrano Roma e Atanalta difficilmente mancheranno gol e spettacolo. Ancora un 3-3 dopo quello dell'andata in Serie A Stavolta sono i nerazzurri a rimontare e a portare a casa un punto che al 41' del primo tempo sembrava impossibile, cioè quando El Shaarawy segnava il gol del momentaneo 0-3 romanista. Roma cinica e compatta nella prima frazione, Atalanta volenterosa ma confusionaria.

Una doppietta di Dzeko e il gol del Faraone sembravano aver spostato l'ago della bilancia verso i giallorossi. Poi però l'acuto di Castagne nel finale di tempo e una ripresa eroica degli uomini di Gasperini (con tanto di rigore sbagliato da Zapata) completano il quadro di una partita bellissima.

La Roma fallisce l'aggancio al quarto posto e rimane quinta a un punto dal Milan. Mentre l'Atalanta sale a quota 32 e raggiunge la Lazio in attesa del match tra i biancocelesti e la Juventus. Spicca la prova di Edin Dzeko che nei primi 45' domina la scena, segna una doppietta e tiene in continua apprensione la difeda atalantina. Molto bene anche Gomez, vero faro dell'Atalanta, il giocatore in grado di spostare gli equilibri.

Serie A, le pagelle di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-1-2): Berisha 5,5; Toloi 6,5, Djimsiti 6, Mancini 5 (dal 52' Palomino 6,5); Hateboer 6,5, De Roon 6, Pasalic 6,5 (dal 90' Pessina sv), Castagne 6,5; Gomez 7; Ilicic 6 (dall'83' Barrow sv), Zapata 6. All. Gasperini 6,5

Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Karsdorp 5,5 (dall'81 Fazio sv), Manolas 6,5, Marcano 5,5, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Nzonzi 6; Zaniolo 6,5, Lo. Pellegrini 6 (dal 65' Florenzi 6), El Shaarawy 6 (dal 62' Kluivert 5) ; Dzeko 7. All. Di Francesco 6

I migliori

Dzeko 7

Segna una doppietta ed eguaglia le reti realizzate fin qui in questa stagione in Serie A. Cinico, freddo, non sbaglia quando ha l'occasione di far male. Ma è utile anche quando si abbassa e diventa un vero regista offensivo, ma anche quando c'è da andare a battagliare in ripiegamento. Non faceva gol dal 6 ottobre, dalla trasferta di Empoli e si conferma bomber da trasferta visto che tutte le marcature sono arrivate lontano dall'Olimpico.

Zaniolo 6,5

Mezzala, trequartista, oggi anche esterno d'attacco nel 4-2-3-1. È un tuttocampista e fa tutto benissimo. Si piazza largo per tenere basso Castagne e svolge il compito con dedizione, ma quando ha la possibilità di entrare dentro al campo e giocare diventa devastante. Due assist, quello per il vantaggio di Dzeko con vellutato tocco di petto è da far vedere e rivedere. Sta diventando imprescindibile per la Roma.

Gomez 7

Fluttua tra le linee e trova spazio dietro alle spalle di Nzonzi e Pellegrini, la Roma fa una fatica tremenda a prendergli le misure. Confeziona due assist meravigliosi per Castagne e Toloi, sarebbero tre Ilicic non si fosse divorato un'occasione colossale di fronte a Olsen. Piazzandolo trequartista, Gasperini ha cambiato l'inerzia della stagione dei suoi dopo le difficoltà iniziali. È un regista offensivo coi fiocchi, è il migliore dei suoi. Fenomenale anche per abnegazione in fase di non possesso.

Hateboer 6,5

Primo tempo piuttosto anonimo, anzi a volte anche di rincorsa perché la catena Kolarov-El Shaarawy funziona bene e lo mette un po' in difficoltà soprattutto perché l'ex Milan lo costringe a rimanere basso e non gli fa trovare campo. Nella ripresa però cambia marcia e diventa imprendibile. Un treno senza fermate che solca la fascia destra e costringe Kolarov a difendere cioè a fare la cosa che gli riesce meno bene e togliendo quindi uno sbocco offensivo alla Roma. Moto perpetuo e prezioso per Gasperini. Uno dei migliori esterni destri della Serie A.

Getty Images

I peggiori

Berisha 5,5

Ogni tiro della Roma diventa gol. Non può far molto sulla prima e sulla terza rete, ma l'uscita a metà strada in occasione del 2-0 giallorosso è inspiegabile. Fosse rimasto in porta con ogni probabilità Dzeko non avrebbe potuto far altro che arrivare sul fondo e crossare. Un errore che ne compromette la prestazione in maniera evidente.

Mancini 5

In costante difficoltà, in affanno sia quando Zaniolo lo allarga e poi lo punta, sia quando Dzeko tranista nella sua zona. Il bosniaco se lo mangia sia tecnicamente che fisicamente. Non è la sua giornata, conferma che deve ancora limare alcuni difetti, migliorando nella disciplina tattica e nella capacità di tenere la sua zona. Non è mai pericoloso nemmeno da palla inattiva. Gasperini lo toglie dopo 52'.

Kluivert 5

Entra al posto di El Shaarawy, perché in un momento di difficoltà dei suoi Di Francesco punta sulla sua capacità di ribaltare il fronte. L'olandese però entra in campo col piglio sbagliato, leggero e incosistente, interpreta male una partita che invece è fatta d'intensità e contrasti. Palomino lo contiene senza difficoltà, lo cancella dal campo. Deve migliorare ancora tanto se vuole diventare un elemento importante per la Roma.