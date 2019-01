Milan-Napoli è il fiore all'occhiello della 21ª giornata di Serie A . La squadra di Ancelotti fa visita ai rossoneri a San Siro sabato 26 gennaio, per cercare di mettere pressione alla Juventus, impegnata all'Olimpico contro la Lazio. I rossoneri hanno perso Higuain, trasferitosi al Chelsea, ma hanno trovato Piatek, con la speranza che i gol del polacco possano portare la squadra verso la Champions League. Il Napoli arriva a San Siro senza Allan: il centrocampista è sempre più vicino al PSG ed Ancelotti ha deciso così di non convocarlo per la sfida contro la squadra di Gattuso.

