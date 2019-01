Serie A, record Quagliarella: 11 gare consecutive in gol come Batistuta

Il ct deve portare avanti un gruppo e puntare sui giovani, altrimenti non cresceremo mai. È giusto che Mancini faccia le sue scelte, ha gli attributi per farlo. Io gioco per divertirmi, godo lo stesso anche quando non segno ma metto i miei compagni davanti alla porta

In ordine a cadere sotto i colpi dell'attaccante di Castellammare di Stabia sono state Milan, Torino, Genoa, Bologna, Lazio, Parma, Empoli, Chievo, Juventus, Fiorentina e Udinese. Il classe 1983 ha esultato però 14 volte, una in più dell'argentino che rischia di essere superato tra una settimana quando la Samp affronterà il Napoli al San Paolo.

Con la doppietta realizzata oggi (due calci di rigore), infatti, diventa il capocannoniere del campionato con 16 marcature, ma soprattutto eguaglia Gabriel Omar Batistuta . Quagliarella è riuscito ad andare a segno per 11 partite di fila proprio come fatto dal Re Leone nella stagione 1994/95, quando vestiva la maglia della Fiorentina.

