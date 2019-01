Regna l'equilibrio nel big match della seconda giornata di ritorno: a trionfare sono difensori, con Romagnoli e Malcuit migliori in campo. Bene anche i portieri.

26 gen 2019 di Daniele Rocca

Si dice che la partita perfetta debba finire senza gol. Non sarà l'aggettivo perfetto per riassumere il match di Serie A tra Milan e Napoli, ma quella di San Siro è una partita che ha regalato momenti di spettacolo tra due squadre in salute. Gattuso può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, capace di arrestare la corsa della seconda in classifica.

Nel ritorno in quello che per anni è stato il suo stadio, Ancelotti esce con qualche minuto d'anticipo, allontanato dall'arbitro Doveri. Finale convulso per Carletto, che ha protestato in modo vivace per il secondo giallo all'indirizzo di Fabian Ruiz (espulsione esagerata). A vincere quindi sono le difese, con i due portiere protagonisti.

Archiviata la parentesi Serie A, le due squadre si ritroveranno tra tre giorni per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà un'altra battaglia, in palio il passaggio del turno. Ma andiamo a riassumere la sfida di questa sera, terminata senza reti, grazie alle pagelle di Milan-Napoli. Tante sufficienze, qualche voto basso, poche eccellenze.

Cala il sipario a San Siro! Finisce a reti inviolate la sfida tra Milan e Napoli!



Milan 0️⃣ - 0️⃣ Napoli#MilanNapoli #SerieATIM pic.twitter.com/ir4COyHBUh — Lega Serie A (@SerieA) January 26, 2019

Serie A, le pagelle di Milan-Napoli

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6.5; Calabria 6, Musacchio 6.5, Romagnoli 7, Rodriguez 6; Kessié 5.5, Bakayoko 6.5, Paquetá 6 (69' Borini 6); Suso 5.5, Cutrone 5 (71' Piatek 6.5), Calhanoglu 5 (90' Laxalt sv). All. Gattuso 6.5.

NAPOLI (4-4-2): Ospina 7; Malcuit 7, Albiol 5.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (71' Ghoulam 6); Callejon 6, Ruiz 5.5, Zielinski 6.5, Insigne 6 (88' Ounas sv); Mertens 5 (80' Verdi 6), Milik 5.5. All. Ancelotti 6.

I migliori

Romagnoli 7

Preciso, puntuale, concentrato. Non c'è una sbavatura nella partita di Romagnoli. In assenza di top player, è lui il calciatore di maggior qualità del Milan. In Serie A ce ne sono pochi come lui e Mancini può sorridere pensando al futuro: quando Chiellini deciderà di smettere, c'è già pronto un difensore mancino pronto a raccogliere il testimone.

Malcuit 7

Tutti si aspettavano Maksimovic sulla fascia, di solito è lui il terzino (adattato) nei big match. Ma Ancelotti vuole un piglio più aggressivo dalla sua squadra e decide di mandare in campo l'ex Lille. Il Napoli spinga quasi sempre da quella parte, grazie alle accelerazioni della coppia Callejon-Malcuit. Ma è in fase difensiva che il francese si fa apprezzare maggiormente: il suo intervento a inizio ripresa sul tiro a colpo sicuro di Kessié è da applausi.

Ospina 7

Una parata o poco più. Ma è quella che salva il risultato. E pensare che pochi secondi prima si era infortunato nello scontro con Piatek e Koulibaly: sul calcio d'angolo successivo trova il riflesso giusto per respingere la girata ravvicinata di Musacchio.

I peggiori

Milik 5.5

Non assomiglia neanche lontanamente a quello visto meno di una settimana fa contro la Lazio. Romagnoli gli si incolla alla maglia e non lo fa mai girare. Il polacco ha un'attenuante: palloni arrivati dentro l'area, pochi, l'unico che riesce a girare in porta trova pronto Donnarumma.

Mertens 5

La smorfia dopo pochi minuti fa capire un po' tutto della sua partita. Il dolore alla caviglia si fa ancora sentire, ma non è solo una questione di condizione fisica. Non riesce a trovare la posizione giusta: prova ad abbassarsi per dare imprevedibilità alla manovra, ma Bakayoko ha sempre la meglio. Bisogna aspettare ancora un po' per rivedere il vero Mertens.

Cutrone 5

L'unica occasione della partita gli capita dopo 10 minuti dall'inizio della partita. L'imbucata di Calhanoglu lo pesca in area, ma il suo sinistro si spegne sull'esterno della rete poco prima che Koulibaly possa intervenire. Si dà da fare come sempre, gioca per la squadra, senza però creare pericoli. Rimedia anche un'ammonizione per fallo tattico su Ospina, ingenuo. A venti minuti dalla fine lascia spazio a Piatek, che può fare il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan.