Il tecnico bianconero saluta Benatia e accoglie Caceres: la gara di domenica sarà un vero e proprio "esame di maturità" per la Juventus.

un'ora fa di Simone Cola

Massimiliano Allegri sa che la strada che porta alla fine della stagione è ancora lunga e piena di insidie, e nel caso improbabile che qualcuno dei suoi se lo fosse scordato ci tiene a ricordarlo nella conferenza stampa che precede la sfida che domenica vedrà la Juventus scendere in campo a Roma, ospite di una Lazio che è naturalmente avversaria da non sottovalutare nella corsa, apparentemente senza ostacoli, dei bianconeri verso un nuovo trionfo in Serie A.

No, gli ostacoli ci sono eccome. Possono essere rappresentati dal caso, dalla sfortuna, dagli infortuni, da una squadra che soprattutto in Serie A domina ma a volte sembra specchiarsi un po' troppo in se stessa e nella sua forza, dando per scontato che certe vittorie arriveranno quasi come conseguenza naturale. Vero è che i numeri parlano di 20 partite, 18 vittorie, 2 pareggi, 9 punti di vantaggio sul Napoli secondo, ma l'esperienza suggerisce ad Allegri di ricordare come nel calcio tutto possa sempre cambiare nel giro di poche settimane.

Ecco perché insiste sull'importanza della prossima gara, un vero e proprio esame di maturità in casa di una squadra insidiosa, solida, negli ultimi anni sempre a ridosso del gruppo di testa e che soprattutto se non affrontata con la massima concentrazione può creare più di qualche grattacapo. Tornare da Roma con tre punti in tasca significherebbe trovare ancora più consapevolezza nelle proprie forze in vista di un finale di stagione che vedrà la Juventus ancora impegnata in tutte e tre le competizioni, e se è vero che la Champions League rimane l'obiettivo principale l'antico motto che recita "vincere aiuta a vincere" rende in questo senso importantissima anche la gara contro la Lazio.

Getty Images Massimiliano Allegri è pronto a sfidare Simone Inzaghi. Lazio-Juventus sarà con Milan-Napoli il big match della 21esima giornata: all'andata vittoria bianconera per 2-0 con le reti di Pjanic e Mandzukic.

Serie A, Allegri: "Con la Lazio gara importante. Felice di Caceres"

Lazio-Juve sarà una partita complicata, loro vogliono riuscire per la prima volta in questa stagione a battere una big e in casa sono pericolosi, tirano molto, vorranno riscattare la sconfitta contro il Napoli. È importante anche per noi, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati e per farlo dovremo essere capaci di fornire una bella prestazione da ogni punto di vista.

Le incertezze sulla formazione sono numerose: oltre alla scelta del modulo migliore da adottare contro la squadra di Simone Inzaghi, Allegri deve anche fare la conta degli infortunati.

Il dubbio sul modulo è se giocare a due o a tre a centrocampo. Per il resto Cancelo è tornato in gruppo da poco e partirà dalla panchina, Pjanic tornerà ad allenarsi lunedì e Mandzukic e Khedira saranno disponibili contro il Parma. Barzagli è fuori ancora 3 o 4 settimane. Kean? Kean deve restare qui, ha 18 anni e tutto da imparare e per lui è importante farlo alla Juventus, dove è seguito tutti i giorni. Andando via comprometterebbe il suo percorso di crescita.

Il giovane contro la Lazio sarà in panchina, dove invece non siederà più Medhi Benatia, ormai prossimo a lasciare la Serie A per chiudere in Qatar e che era finito in fondo alle gerarchie superato anche da Rugani.

Getty Images Il difensore uruguaiano Martin Caceres torna alla Juventus per la terza volta: ha già indossato il bianconero nella stagione 2009/2010 e dal 2012 al 2016.

Le parole del tecnico sul calciomercato

Al suo posto arriva l'ex bianconero - e fresco ex-Lazio - Martin Caceres: Allegri fa il punto sulla rivoluzione nel reparto arretrato, spendendo una parola per tutti.

Caceres non è affatto una soluzione di ripiego, abbiamo fatto le nostre valutazioni su chi sarebbe potuto arrivare e siamo stati fortunati a prenderlo. È forte e andrà a completare un reparto già forte, è pronto, lo conosco già, può darci tantissimo, ho sempre detto che vale Bonucci, Chiellini e Barzagli. Il suo arrivo è importante e mi rende felice. Rugani? Adesso avrà la possibilità di giocare con continuità e confermare la crescita che ha avuto in questi anni. Benatia ha chiesto di andarsene, non era nostra intenzione privarcene ma lui ha fatto una scelta e il club lo ha accontentato, anche perché tenerlo controvoglia non avrebbe avuto alcun senso.

E dopo aver sottolineato che il mercato è chiuso - Ramsey dunque arriverà a giugno - Allegri si sofferma anche su un centrocampista fino a oggi un po' sottovalutato, che però crescendo potrebbe dare un contributo importante in questo finale di stagione, il tedesco Emre Can che con la Lazio partirà dal primo minuto.