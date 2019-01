Dopo l'accoglimento del ricorso dell'arbitro di Latina, ecco la replica di Nicchi: "Pronti a impugnare la decisione della Corte d'Appello, la meritocrazia prima di tutto".

2 ore fa di Luca Guerra

L'ultimo anno di Claudio Gavillucci nel mondo arbitrale non è stato certo di quelli che possono essere facilmente ignorati. Prima il fischietto di Latina, in CAN A dalla stagione 2014/2015, era salito agli onori delle cronache per aver interrotto a causa di cori riconducibili alla discriminazione territoriale Sampdoria-Napoli, partita giocata allo stadio Ferraris di Genova il 13 maggio 2018 e terminata 0-2, poi si era visto a 39 anni comunicare le proprie dismissioni dall'Associazione Italiana Arbitri per "motivate valutazioni tecniche". A sei mesi di distanza da quell'addio e dopo la bocciatura del Tribunale federale d’appello in primo grado risalente allo scorso 3 dicembre, la Corte d'Appello Federale ha accolto il ricorso del fischietto laziale.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello implicherebbe la possibilità per Gavillucci di tornare a fischiare in Serie A - dove è a quota 50 direzioni arbitrali - previo il superamento di tutti i test fisici che lo metterebbero a disposizione del designatore Nicola Rizzoli. Un'eventualità che in casa AIA non è stata accolta di buon grado, come la nota emessa a firma del presidente Marcello Nicchi attesta.

Nelle righe emesse dall'Associazione Italiana Arbitri, si legge l'avvio di un braccio di ferro tra Nicchi e Gavillucci. L'AIA ha di fatto già annunciato ricorso contro la decisione che comporterebbe il reintegro di Gavillucci, che da settembre ad oggi ha continuato ad arbitrare in partite del campionato Allievi Regionali del Lazio, e la fermezza dei toni utilizzati nel comunicato non fa altro che confermare le intenzioni dell'organismo a capo dei fischietti italiani:

L'Associazione Italiana Arbitri prende atto della decisione con cui la Corte Federale di Appello ha annullato la delibera del Comitato Nazionale AIA di avvicendamento dalla CAN A dell'arbitro Claudio Gavillucci, avvenuto al 30 giugno 2018. In attesa di conoscerne le motivazioni, non può che esprimere rispetto verso tale pronuncia, pur non condividendola e riservandosi, dunque, ogni impugnazione. Pari rispetto l'A.I.A. deve: ai suoi associati, che hanno raggiunto la serie A (come Gavillucci) o sono stati avvicendati prima, accettando il verdetto del campo con le valutazioni degli osservatori arbitrali e dei designatori; al mondo del calcio, cui vuole assicurare i migliori arbitri, che siano soggetti ad una valutazione tecnica, ad una selezione meritocratica, ad un loro ricambio negli organici di ogni categoria, come oggi accade; ai valori di merito dello sport posti a base della delibera oggi annullata, quali sono i due ultimi posti ed il penultimo posto conseguiti nelle graduatorie di ogni singola stagione sportiva, dal ricorrente in serie A.

Pochi dubbi sulla direzione che la vicenda assumerà di qui alle prossime settimane, sempre in attesa che le motivazioni dell'accoglimento del ricorso di Gavillucci davanti al Tribunale Federale d'Appello diventino di dominio pubblico e che lo scontro legale approdi al terzo e definitivo grado di giudizio davanti al Collegio di Garanzia del CONI, presieduto dall'avvocato Franco Frattini. Il legale dell'arbitro di Latina, l'avvocato Gianluca Ciotti, ha parlato a Radio Marte, esprimendo una posizione inequivocabile:

Gavillucci deve tornare ad arbitrare, non so se glielo permetteranno. Sulla circostanza che loro facciano ricorso ho delle perplessità e nonostante Nicchi lo abbia annunciato, l’Aia è una componente della Federazione e giuridicamente non so quanto possa essere attuabile. Se un’associazione non accetta un verdetto della Federazione ricorrendo al Coni significa porsi al di fuori di se stessi. Grazie a Gavillucci, tutti gli arbitri hanno la possibilità di conoscere la loro posizione in graduatoria e la loro media voti e infatti quest’anno hanno mandato i referti con i voti.

Richiesta di trasparenza nella difesa di Gavillucci, difesa della meritocrazia nella linea assunta dall'AIA. Mentre il direttore di gara di Latina attende di potersi cimentare con i test atletici e le visite mediche alle quali non si è potuto sottoporre la scorsa estate perché escluso dall’organico arbitrale, l'Associazione Italiana Arbitri sembra prepararsi alla battaglia a suon di ricorsi e carte bollate.