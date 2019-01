Partite in TV e streaming: domenica 27 gennaio Lazio-Juventus

L'appuntamento col posticipo tra biancocelesti e bianconeri è per il 27 gennaio ore 20.30

7 ore fa di Alessandro Naimo

Il posticipo di domenica 27 gennaio è Lazio-Juventus. La gara chiude la 21ª giornata di Serie A, l'appuntamento è fissato per le 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre arrivano al match con momenti di forma differenti. La Lazio è reduce dalla sconfitta esterna subita per 2-1 contro il Napoli domenica scorsa, mentre la Juventus non ha perso terreno, vincendo contro il Chievo per 3-0 nel Monday Night di lunedì. Prima con 56 punti, a +9 dal Napoli secondo, la squadra di Allegri è costretta a tenere il passo, mentre la formazione di Inzaghi è attualmente sesta con 32 punti, a 2 punti dal quarto posto occupato dal Milan e a 1 punto dai cugini della Roma, quinti con 33 punti.

Partite in TV e streaming del 27 gennaio: Lazio-Juventus

Ecco dove vedere in TV e streaming Lazio-Juventus. Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). Inoltre, sarà possibile vedere Lazio-Juventus in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky. È possibile accedere a Sky Go e vedere il posticipo della 21ª giornata in streaming attraverso l'app disponibile per pc, smartphone e tablet.