Il portoghese firma con i nerazzurri, il croato potrebbe tornare all'Atletico.

un'ora fa

Inter attivissima sul calciomercato. Nella giornata odierna i nerazzurri hannno ufficializzato l'acquisto di Cedric Soares, terzino destro che arriva dal Southampton in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il 27enne portoghese però non è partito per Torino (domani alle ore 18 i nerazzurri affronteranno i granata) insieme al resto della squadra, resterà ad Appiano Gentile e metterà nel mirino la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma giovedì.

"Cedric Soares lo conoscete tutti - ha dichiarato Spalletti in conferenza - il suo acquisto è chiaramente legato alla necessità di sostituire Sime". Già, perché Cedric Soares spinge via Vrsaljko, ancora alle prese con problemi al ginocchio sinistro.

Il croato, arrivato in estate tra le fila dei nerazzurri in prestito oneroso (6 milioni) con diritto di riscatto fissato a 17.5 milioni di euro, potrebbe tornare all'Atletico Madrid in questa finestra di calciomercato, società che ne detiene il cartellino. Nei prossimi giorni gli staff medici dei due club decideranno se l'operazione al collaterale mediale sia la soluzione migliore per recuperare il giocatore. Se si opterà per l'intervento chirurgico, l'ex Sassuolo tornerà con i Colchoneros per fare la rieducazione.