In attesa dei veri botti i rossoneri chiudono due colpi di mercato per il futuro: presi Abanda e Tiago Djaló, soffiato alle big inglesi. E Antonio Donnarumma rimane.

0 condivisioni

31 minuti fa di Andrea Bracco

Il calciomercato del Milan prende forma. Le linee guida dettate dal nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis negli scorsi giorni hanno sguinzagliato i dirigenti rossoneri per portare avanti parallelamente diverse trattative. Da una parte Leonardo e Maldini stanno lavorando per consegnare a Gattuso almeno un altro paio di innesti pronti da inserire subito nelle rotazioni titolari: dopo aver presentato ufficialmente il centravanti polacco Piatek, adesso si lavora per gli esterni offensivi, dove nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Yannick Ferreira-Carrasco.

Il Milan vuole rinforzi giovani, possibilmente under 25, e soprattutto futuribili: la società sa che in questo momento di stallo, dovuto soprattutto alla situazione che si è venuta a creare con la UEFA, non si può strafare. Così, in attesa dei grandi nomi, i rossoneri hanno definito due trattative di calciomercato che riguardano un paio di nomi decisamente interessanti.

Il primo è Leroy Abanda, giovane terzino sinistro francese classe 2000. Il Milan lo ha acquistato dal Monaco approfittando del fatto che il contratto del ragazzo sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno. Un'occasione d'oro, questa, per accaparrarsi un giocatore decisamente promettente che ha fatto parte delle selezioni francesi under 16 e under 17. Con il Monaco si è messo particolarmente in mostra nella Youth League, la Champions League dei giovani, e verrà presto aggregato alla Primavera di Federico Giunti.

Getty Images

Calciomercato Milan, dopo Abanda arriva Djaló

Francese di origini camerunensi, Abanda era seguito dagli scout del Milan da diverso tempo, ma con l'approdo del nuovo capo osservatori Moncada si è deciso di sferrare l'affondo decisivo. Il suo è un innesto in prospettiva, così come di prospettiva è l'arrivo in rossonero di Tiago Djaló, giovane difensore centrale portoghese cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona. Arrivare a Djaló non è stato affatto facile, visto che il prestante difensore è stato al centro di una piccola lite di calciomercato tra il Milan e le due squadre di Manchester, alle quali si è poi aggiunta anche la Lazio.

Alla fine però a spuntarla è stato il club di via Aldo Rossi, che si assicura così un talento cristallino considerato in Portogallo come uno dei futuri top nel ruolo, tanto da essere osservato attentamente anche dagli scout di Fernando Santos, il ct della nazionale lusitana. Djaló stava vivendo una vera e propria ascesa: dopo aver ben figurato nella under 16 dello Sporting, lo scorso biennio lo ha passato da aggregato alla seconda squadra dei Leoni, con i quali ha messo insieme circa una ventina di presenze solo nella scorsa stagione.

Anche lui, come Abanda, giocherà con la squadra Primavera, in attesa di capire se e quando ci sarà la possibilità di poterli definitivamente aggregare ai grandi. A margine va segnalato anche il freno messo dal Milan alla cessione di Antonio Donnarumma. Il fratello di Gianluigi sarebbe dovuto passare a breve all'Olympiakos, tornando nella massima serie greca già conosciuta in passato, ma il lieve infortunio occorso a Reina costringe la società a fare dei ragionamenti.

Lo spagnolo è ai box per un problema muscolare e nelle prossime ore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti: qualora lo stop dovesse rimanere entro i 15-20 giorni, il Milan darà il via libera per la cessione del portiere. In caso contrario invece Donnarumma senior rimarrà per fare il secondo a Gigio, prolungando la militanza in rossonero con il fratello di almeno altri sei mesi.